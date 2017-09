Clijsters en Navratilova naar finale van 'Champ Doubles'

Kim Clijsters heeft zich op de US Open samen met Martina Navratilova vlot geplaatst voor de finale van het dubbeltoernooi voor tennislegendes. De eerste ronde vormde in het 'Champ'-toernooi in New York meteen de halve finale.

De 34-jarige Clijsters en Navratilova, 60 inmiddels, haalden het na 53 minuten met 6-3, 6-4 van het Amerikaanse duo Tracy Austin en Gigi Fernandez.



In de finale wacht een ander Amerikaans duo: Lindsay Davenport, een voormalige concurrente van Clijsters, en Mary Joe Fernandez.