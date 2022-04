Clijsters beëindigt haar comeback die er nooit een was

Op sociale media was de aankondiging van het definitieve adieu van Kim Clijsters amper een rimpeling in de internationale tennisvijver. Om maar te zeggen dat de ‘Kimback’ al een tijdje op apegapen lag.

Vijf toernooien met vijf nederlagen, verspreid over twee jaar, bleken te weinig van het goede. Clijsters kende pech bij haar tweede return – de coronapandemie gooide het circuit op slot, net toen ze een versnelling wilde plaatsen – en toonde bij momenten dat ze nog altijd tegen een bal kan slaan. Maar haar lichaam fit krijgen bleek een te groot obstakel. Ook zette het uitblijven van een echt toernooischema toch enkele vraagtekens bij haar beweegredenen.

Koppigheid was de voornaamste factor volgens Clijsters zelf. Ze wilde het toptennis niet loslaten. “Als ik op de baan stapte, voor een training of een match, dan ging ik ervoor. Ik heb altijd mijn best gedaan.”

Op haar 38ste en in het hedendaagse tennis is dat evenwel niet voldoende. Je moet er ook voor leven. “Ik hou er nog altijd van om tegen een bal te slaan”, zei Clijsters. “En met drie à vier keer trainen per week kreeg ik wel wat ritme, maar dat was niet goed genoeg als ik nog een toernooi wilde spelen. Drie à vier weken naar Australië gaan is op dit moment ook niet combineerbaar met mijn gezinsleven. Op een bepaald moment pakt het leven gewoon over.”

De voormalige nummer één van de wereld vormde zich in de tussentijd om tot supporter nummer één van de veelbelovende basketbalcarrière van dochter Jada en heeft haar handen vol met de zorg voor broertjes Jack en Blake. Toch laat ze de tenniswereld niet helemaal links liggen.

“Mijn passie voor de sport zal nooit weggaan”, meende Clijsters, die op de grandslamtoernooien nog te zien zal zijn als commentator en deelnemer aan het veteranentoernooitje. “Ik heb echt veel zin om iets terug te geven aan de tennissport omdat ik er zoveel heb uitgehaald. We zullen zien waar dat mij brengt.”

Ze heeft uiteindelijk geen spijt van haar weinig succesvolle terugkeer. “Ik heb mijn carrièrebeslissingen altijd genomen naar hoe ik me voelde op dat moment, zonder aan de langere termijn te denken. Ik ben blij met hoe alles is verlopen.”

Clijsters zal voor altijd worden herinnerd als een van de grootste Belgische atleten, een geweldige ambassadrice en een in elk aardhoek geliefde wereldster. Deze comebackpoging mag dan ook met een (gesponsorde?) mantel der liefde worden bedekt.