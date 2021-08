Clement roept en tiert tegen spelers na pandoering in Gent

Afgelopen zaterdag, daags voor de clash met AA Gent. Net na een tactische meeting spreekt Bart Verhaeghe de spelersgroep toe. De voorzitter is net terug uit Istanbul, waar hij de loting van de Champions League bijwoonde. Een poule des doods voor Club, met PSG, Manchester City en RB Leipzig. Maar nog diezelfde dag weigert het bestuur de ambities bij te stellen. Blauw-zwart wil nog steeds overwinteren in de Champions League.

Het is die boodschap die Verhaeghe ook komt verkondigen aan Ruud Vormer en ploegmaats. Dat hij niet wakker ligt van PSG en City. Dat Club naar zichzelf moet kijken en er vol dient in te geloven, want dat er genoeg kwaliteit aanwezig is.

Verhaeghe roept tegelijk op om dat de volgende dag in de Ghelamco Arena ook te laten zien. “Toon hoe goed jullie zijn.”

Gevestigde waarden

De 6-1-pandoering zindert na afloop uiteraard ook na in de bezoekende kleedkamer, waar Mignolet en Vormer als laatste binnensijpelen. Een razende Clement schuwt daarbij de decibels niet. Hij schreeuwt richting zijn spelersgroep. “Ik heb een aantal dingen in de kleedkamer gezegd die ik hier niet wil zeggen”, klinkt het kort daarna op de persconferentie. Clement is dan al wat gekalmeerd, maar nog altijd even ontgoocheld.

“De coach heeft in de kleedkamer niemand gespaard. Behalve De Ketelaere, Sobol en Van der Brempt. Al de rest moest het ontgelden”, zegt een getuige. Clement verwijt zijn groep nadrukkelijk een gebrek aan mentaliteit en inzet. Dat ze niet genoeg in de duels zijn gegaan en al zeker dat heel wat gevestigde waarden hun hoofd hebben laten hangen na de 3-0.

De spelers beseffen als geen ander dat ze zondag hebben gefaald en dat ze verplicht zijn om te reageren volgende week vrijdag, thuis tegen KV Oostende.

Het bestuur bleef zondagmiddag weg uit de catacomben van Gent. CEO Vincent Mannaert was niet eens aanwezig in het stadion. Te druk bezig met enkele transferdossiers, waaronder dat van Antoina Nusa (Stabaek) en van Faitout Maouassa (Rennes).

Heel wat spelers genoten gisteren van een vrije dag, anderen meldden zich aan bij hun nationale ploeg. Noa Lang liet wel nog eens van zich horen. Na een post op zondag waarin hij uithaalde naar AA Gent-doelman Sinan Bolat (“Als je een grote meneer bent, laat je de mensen daadwerkelijk weten wat je me hebt verteld”) richtte de smaakmaker van Club zich een nacht later tot het grotere publiek. “Geniet van het hoongelach zo lang jullie kunnen, want het zal snel over zijn. We gaan hard terugslaan. Watch us.”

Maar eerst zal er toch nog eens deftig gepraat moeten worden over hoe die beschamende 6-1 tot stand is gekomen.