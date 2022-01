Christian Eriksen wil spelen op WK in Qatar

Na zijn hartstilstand in juni 2021 onderging de Deense speler een operatie waarbij een interne defibrillator werd geplaatst. Hij is sindsdien wederzijds overeengekomen om zijn contract met Inter in december 2021 te verbreken, vanwege het feit dat hij volgens de regels van de Serie A met zo’n apparaat niet in Italië mag spelen.

Eriksen wilde diegenen bedanken die hem steunden na zijn ongeluk. “Alle fans die me duizenden brieven, e-mails en bloemen hebben gestuurd, of me op straat in Italië of Denemarken hebben aangesproken, ik dank ze voor de steun die ik van over de hele wereld heb gekregen en die me door deze beproeving heeft geholpen,” aldus de Deen.

De 29-jarige middenvelder liet er geen twijfel over bestaan dat hij weer wil spelen, ook voor de Deense nationale ploeg. Zijn doel is om het WK in Qatar terug in actie te komen. “Ik wil spelen. Dat is mijn instelling geweest gedurende deze hele periode. Het is een doel, een droom.”

Eriksen eindigde met enkele bemoedigende woorden. “Ik weet zeker dat ik terug kan komen, want ik voel me niet anders. Fysiek ben ik weer in topvorm. Mijn hart is geen obstakel. Het ongeval bij het EK was een eenmalige gebeurtenis.”