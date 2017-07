Chris Froome mikt nu op de Vuelta: "Afwachten hoe ik de volgende weken doorkom"

"Ik ben wel serieus moe na drie zware weken koersen, maar het is heel leuk om hier te zijn", opende Froome. "Het is een traditie dat de winnaar van de Tour naar Aalst afzakt. Ik doe daar niet voor onder. We hadden na de ceremonie op de Champs-Elysées nog een schitterend feestje met de ploeg. Dat was ook genieten."



"België is een land waar het wielrennen een passie is", ging Froome verder. "Daarom ook dat ik hier zo graag start. Dat ik opnieuw in het gele shirt kan vertrekken maakt het allemaal nog mooier".



Froome wil na de Tour de France ook nog starten in de Vuelta. "Het is afwachten hoe ik de volgende twee weken door kom maar het plan was alvast dat ik na de Tour ook de Vuelta zou rijden. Ik hoop dat ik in de beste omstandigheden naar mijn volgende grote ronde kan trekken. Dat is mijn volgend doel. Volgend seizoen ga ik voor een vijfde eindoverwinning in de Tour."



Froome kwam ook nog eens terug op de houding van sommige Franse wielerfans. "In Aalst heerst steeds een uitgelaten sfeer. Iedereen wordt hier aangemoedigd. Dat was in Frankrijk wel anders. Zeker in Marseille, maar ik kan het publiek wel enigszins begrijpen. Er stond een landgenoot van hen op de tweede plaats. Ze hadden Romain Bardet maar al te graag in de gele trui gezien in Parijs. Ik til er echter niet zwaar aan. Over de drie weken gezien, werd ik wel toegejuicht. Ik neem het alvast niet persoonlijk op. Hier in Aalst zal het wel genieten worden. Alhoewel. Ik kroop pas na vijf uur maandagochtend in bed. Na enkele uurtjes slaap vloog ik naar Londen en nu sta ik hier in Aalst. De benen zullen wel zwaar aanvoelen."