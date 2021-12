Chinese tennisbond kwaad over schrappen toernooien vanwege veiligheid Peng Shuai

De WTA kondigde woensdagavond aan al zijn toernooien in China per direct stop te zetten, bij gebrek aan garanties over Pengs veiligheid en behandeling. “Ik zie niet hoe we onze speelsters kunnen vragen te spelen als Peng Shuai niet vrijelijk mag communiceren en kennelijk onder druk gezet is om haar beschuldigingen van seksueel misbruik tegen te spreken”, zei Steve Simon, directeur van de WTA, in een verklaring.

Op 2 november beschuldigde Peng Shuai in een bericht op Weibo, het Chinese Twitter, voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. De beschuldigingen werden meteen gecensureerd door de Chinese autoriteiten en Peng verdween wekenlang van de radar. Eind november doken video’s van haar op waarin ze zei dat het goed met haar ging. De filmpjes leken echter geënsceneerd door de Chinese autoriteiten, en Pengs Weibo-account wordt nog steeds technologisch ingeperkt.

De beslissing van de WTA al zijn toernooien in China stop te zetten, kan de tennisbond volgens experts tot 1 miljard dollar kosten. De WTA, die in 2008 een kantoor opende in Peking, houdt jaarlijks negen toernooien in China. In 2019 kende de organisatie de WTA-finale voor tien jaar toe aan de Zuid-Chinese stad Shenzhen, in ruil voor 15 miljoen dollar prijzengeld per jaar. Online-streamingdienst iQiyi betaalde 120 miljoen dollar voor de tv-rechten.

Reactie binnen twee uur gewist

Tennis is in China enorm in populariteit gestegen, sinds Chinese tennissters als Li Na, Zheng Jie en Peng Shuai de top van het internationale vrouwentennis haalden. Met 14 miljoen Chinese tennissers in 2013 en een groei van 15 procent per jaar, is China een gigantische markt voor de tennissport. De Chinese overheid trekt grote bedragen uit voor internationale sportevenementen. Zo bouwde de provincie Hubei een stadion met 15.000 zitplaatsen voor het organiseren van de Wuhan Open.

Steve Simon, directeur van de WTA, hier met de Chinese speelster Qiang Wang tijdens een toernooi in de Chinese stad Zhuhai, november 2018. Beeld Getty Images

Op Weibo was kort een reactie te lezen waarin een Chinese internetter betreurde dat wat Li Na, Zheng Jie en Peng Shuai in de loop der jaren hebben opgebouwd, nu in één klap verloren gaat. Maar in een illustratie van de WTA-klachten over een gebrek aan Chinese transparantie, was deze reactie twee uur later al gewist. Op het hele Chinese internet is geen woord te vinden over de hele zaak: niet over de beschuldigingen van Peng Shuai, en niet over de WTA-schorsing van toernooien.

Door de covidpandemie vinden overigens al twee jaar geen WTA-toernooien meer plaats in China, waar strenge grensrestricties gelden. De WTA-finale in Shenzhen van afgelopen november werd verplaatst naar Guadalajara in Mexico, zij het met beduidend minder prijzengeld. In oktober gaf de WTA aan snel terug te willen naar Shenzhen. “Er liggen in China enorme mogelijkheden voor de WTA”, zei Micky Lawler, voorzitter van de WTA. “Het is onmogelijk om nee te zeggen tegen China.”

‘Kwaardaardige hype’

Nu zegt de WTA toch ‘nee’, omwille van de veiligheid van de spelers. De vrouwentennisbond, die als eerste sportfederatie in confrontatie met China waarden boven financieel gewin plaatst, heeft brede steun gekregen in de sportwereld, maar het is de vraag of andere organisaties zich zullen aansluiten. De ATP, dat de tennistoernooien voor mannen organiseert, heeft zijn steun uitgesproken voor een onderzoek naar Peng Shuais beschuldigingen, maar houdt zich op de vlakte over een boycot.

Het is onwaarschijnlijk dat de Chinese overheid zich iets van de WTA-boycot zal aantrekken. In eerdere verklaringen noemde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken de ophef over Peng Shuais behandeling ‘een kwaadaardige hype’. “Internationale sport is voor landen als China een tijdje een manier geweest om hun merk te promoten”, aldus Terrence Burns, een internationale sportconsultant, in The New York Times. “Maar voor China ligt die tijd achter de rug.”