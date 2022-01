China en IOC versoepelen coronamaatregelen voor Winterspelen

Zo is de zogeheten Ct-waarde bij de PCR-tests teruggebracht van 40 naar 35, wat betekent dat de tests iets minder gevoelig zijn. Ook hebben de organisatoren de periode waarin iemand als ‘close contact’ van een besmet persoon wordt gezien ingekort van veertien naar zeven dagen.

“Het organisatiecomité en de Chinese autoriteiten hebben de coronamaatregelen in overleg met medische experts en het IOC verfijnd”, aldus het comité. “De nieuwe maatregelen treden per direct in werking en gelden met terugwerkende kracht. We hebben ze aangepast aan de huidige realiteit en ze zijn bedoeld om de deelnemers aan de Spelen te ondersteunen.”

Met het terugbrengen van de Ct-waarde naar de norm die in de meeste landen geldt, zouden de deelnemers die eerder al het coronavirus hebben doorgemaakt iets minder snel een positieve uitslag krijgen.

Bij aankomst in de Chinese hoofdstad Peking heeft zondag een eerste olympisch teamlid positief getest op het coronavirus, zo maakten de organisatoren bekend. In totaal arriveerden er zondag 153 atleten en officials op de luchthaven van Peking, waar ze een coronatest moesten afleggen. Het is niet geweten of het om een atleet of een official gaat.