Chelsea wint van Crystal Palace ondanks onzichtbare Lukaku

Lieve woorden waren het niet, die Lukaku naar het hoofd van zijn Amerikaanse ploeggenoot slingerde. Toen Christian Pulisic een vrijstaande ‘Big Rom’ vergat aan te spelen, kreeg hij de volle laag. Pulisic vertraagde het spel. En verloor vervolgens de bal. Zou niet de eerste en niet de laatste keer zijn.

Op Crystal Palace kon/wou Chelsea zijn diepe spits niet bereiken. Lukaku raakte zeven ballen. Eén ervan was de aftrap in de eerste helft. De andere een kopbal in de eigen zestien. Hij verloor vier luchtduels met de rug naar doel. Twee keer trapte hij op doel. Pogingen die niet in zijn stats werden opgenomen wegens buitenspel.

Sinds statistiekenbureau OPTA in 2003 startte met de registratie van elke balbehandeling in de Premier League haalde een speler die negentig minuten op het veld stond nooit zo weinig baltoetsen als Lukaku. Historisch dieptepunt. Ook voor ‘Big Rom’.

Een record waar Thomas Tuchel ogenschijnlijk niet zo zwaar aan tilde. De coach van Chelsea zag het bredere plaatje: zijn elftal faalde collectief. Tuchel speelde, bij gebrek aan creatieve wingbacks voor zijn 3-4-2-1-systeem, met een 4-3-3. Palace opteerde voor een 4-2-3-1 om alle paslijnen naar Lukaku af te sluiten.

Tussen twee verdedigers en twee verdedigende middenvelders zat een aanvaller opgesloten. Met twee flankaanvallers die naar binnen knijpen, was er zelfs geen ruimte om te zwerven. Lukaku slaagde er nooit in om een kans voor zichzelf te creëren.

Het dieptepunt aan baltoetsen was mede het gevolg van een ander dieptepunt. Zijn ploegmaats zochten Lukaku zaterdag amper 28 keer op negentig minuten, normaal ligt dat rond de veertig. Ze bereikten hem amper vijf keer. Dit seizoen was de kwaliteit van de aanvoer zo laag. De passpercentages en balverliezen van Havertz, Pulisic en Ziyech zeggen veel: zeventig in totaal. Van de amper elf voorzetten die Chelsea in negentig minuten voor doel pompte, kwamen er slechts twee aan, waarvan één voor de late winner van Ziyech.

In zijn eerste twee matchen van Lukaku bij Chelsea, tegen Arsenal en Liverpool, zochten zijn ploegmaats hem veel meer: 59 keer per match. Vooral de laatste weken is het armoe troef. Ook bij zijn vorige ploegen kwam Lukaku nooit zo weinig aan de bal. Tussen een ploeg die traag opbouwt, geen middenvelder heeft met een geweldige pass en een spits die niet op zijn kwaliteiten wordt uitgespeeld, is er geen match.

Lukaku heeft ruimte nodig om in te lopen. Vandaar dat Conte bij Inter destijds zijn team diep liet inzakken, om van daaruit snel om te schakelen. Om die manier creëerde hij twee-op-twee-situaties. De opbouw bij Chelsea verloopt trager en minder direct. De ruimtes voorin voor Lukaku zijn zo veel kleiner.

En als hij dan wil lopen, spelen ze hem niet aan. Pulisic heeft het moeten aanhoren.