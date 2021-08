Chelsea wint Europese Supercup van Villarreal na strafschoppen

▶ Bekijk: Keeperswissel schenkt Chelsea de Supercup

Nog geen Romelu Lukaku gisteravond in Belfast. De Rode Duivel vloog gisteren over naar Londen om zijn transfer naar Chelsea af te ronden. In afwachting van de definitieve komst van ‘Big Rom’ speelden zijn toekomstige ploegmaats om de Europese Super Cup tegen Europa League-winnaar Villarreal.

In de openingsfase leek Chelsea Lukaku alvast niet te missen. De Blues waren soeverein baas en kregen via Werner en Kanté de eerste kansen. Asenjo stond pal. Villarreal kreeg geen voet aan de grond, Chelsea zag zijn overwicht halfweg de eerste helft beloond. Werner liet een voorzet van Havertz prima lopen, Ziyech kon van dichtbij in doel tikken.

Hakim Ziyech viert de 1-0. Beeld AFP

De vreugde bij de doelpuntenmaker was echter van korte duur. Een kwartier na zijn doelpunt ging Ziyech tegen de grond na een - ogenschijnlijk onschuldig - duel met Trigueiros. De Marokkaan kermde het uit, zijn schouder leek uit de kom. Einde wedstrijd voor Ziyech.

De blessure van Ziyech betekende een kantelpunt in de wedstrijd. Nog op slag van rust lukte een tot dan onmondig Villarreal ei zo na de gelijkmaker. Moreno knalde staalhard tegen de lat. Nog geen tien minuten na de pauze trof de Spanjaard opnieuw het doelhout. Hij profiteerde niet van het wegglijden van Mendy en mikte op de verste paal.

Moreno’s pech bleef - gelukkig voor hem - niet duren. Nadat Villarreal een mak Chelsea de hele tweede helft had weggedrukt, rondde Moreno een fraaie één-twee tussen hem en Dia af. De spits plaatste de bal enig mooi in de verste hoek, Mendy was kansloos.

Het vuur in Belfast doofde nadien stilletjes uit en ook in de verlengingen kwam geen winnaar voren. Asenjo moest nog een knappe redding uit zijn mouw schudden op een trap van Mount, maar strafschoppen waren onvermijdelijk.

Chelsea-coach Tuchel bracht daarvoor tweede doelman Kepa Arrizabalaga nog in de ploeg ten nadele van titularis Mendy. Havertz miste de eerste penalty van de reeks nog voor Chelsea. Maar de Spaanse invallersdoelman stopte er twee van Villarreal, waaronder de beslissende van Raúl Albiol bij een 6-5-stand. Zo bedankte hij Tuchel voor het vertrouwen en schonk hij Chelsea de UEFA Super Cup.

