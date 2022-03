Chelsea wint de ‘game of shame’ maar ziet de bodem van de clubkas

De game of shame en de despotenderby. Zo is deze beladen wedstrijd in ‘Londongrad’ genoemd. Chelsea is in grote problemen gekomen door de sancties die de regering-Johnson de Russische eigenaar heeft opgelegd. Voor de ambitieuze tegenstander Newcastle, enkele maanden geleden overgenomen door de Saudi’s, is het mogelijk een kijkje in de toekomst.

In afwachting van een nieuwe eigenaar staat Chelsea onder curatele. Het mag geen losse kaarten verkopen, reiskosten naar uitwedstrijden mogen niet meer bedragen dan 24.000 euro en het kan geen spelers verhandelen. Bij de Europese en wereldkampioen bestaat hoop dat de regering de sancties afzwakt omdat anders het bestaan van de 117 jaar oude club in gevaar komt.

Voor shirts of sjaaltjes waren fans aangewezen op straatstalletjes want de clubwinkel moest op slot, alsmede de belendende Tea Bar. Zonder inkomsten en geldstroom van Abramovitsj bestaat het gevaar dat de salarissen (30 miljoen euro per maand) niet worden uitbetaald. Er zou nog maar 20 miljoen in de clubkas van The Blues zitten.

Potentiële kopers

Ondertussen cirkelen potentiële kopers om Stamford Bridge, waaronder een consortium onder leiding van de Amerikaanse miljardair Todd Boehly. Een andere gegadigde is de Londense projectontwikkelaar Nick Candy, een Chelsea-seizoenskaarthouder die bij het vergaren van zijn rijkdom dankbaar heeft geprofiteerd van het Russische oliegeld dat afgelopen jaren in de Britse hoofdstad is aangespoeld.

Candy was aanwezig tijdens de wedstrijd tegen Newcastle, waar enkele thuisfans doodgemoedereerd het Roman Empire-spandoek ophingen, naast Super Frankie Lampard, Ruud Awakening en Drogba Legend. Nabij het stadion was enkele dagen geleden de tekst ‘Europe is funding the war, not Chelsea’ op een muur gespoten. Coach Thomas Tuchel beloofde dat zijn team zou vechten zolang er genoeg benzine is voor de spelersbus.

Tuchel zag zijn team niet geweldig spelen, maar een briljante aanname en afronding van het Duitse goudhaantje Havertz, die in de eerste helft rood had kunnen krijgen wegens een elleboogstoot, zorgde voor een ontlading. “Blue is the colour, football is the game / we’re all together, and winning is our aim”, galmde het na afloop in het volle stadion.