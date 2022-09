Chelsea ontslaat coach Thomas Tuchel

Thomas Tuchel nam in januari 2021 het roer over bij Chelsea na het ontslag van Frank Lampard. De eigenzinnige Duitser drukte meteen zijn stempel en loodste Chelsea vijf maanden later al naar de eerste Champions League-triomf sinds 2012, de tweede in de clubgeschiedenis. De Blues klopten het Manchester City van Kevin De Bruyne in de finale.

Vorig seizoen begonnen Chelsea en Tuchel nog sterk, maar gaandeweg ging de motor sputteren. Topaankoop Romelu Lukaku rendeerde niet en de prestaties bleven grotendeels onder de verwachtingen. Chelsea won de Europese Supercup en het WK voor clubs, maar bleef zowel in de Champions League (exit in kwartfinale) als de Premier League (derde) met lege handen achter.

Potter (Brighton) in beeld

Ook tijdens de eerste maanden van dit seizoen liep het stroef. Na het gedwongen vertrek van zijn Russische eigenaar Roman Abramovitsj nam de nieuwe Amerikaanse baas, Todd Boehly, de touwtjes stevig in handen. Hij benoemde zichzelf tot interim-technisch directeur. Hij stuurde onder andere Petr Cech de laan uit, clublegende die veel respect genoot van Tuchel.

In samenspraak met Tuchel koos Boehly de transfertargets uit, maar zijn trainer voelde zich niet echt comfortabel in die rol. Op aangeven van zijn trainer liet Boehly Lukaku op huurbasis naar Inter vertrekken - de twee konden niet meer door een deur. Vervolgens spendeerde Boehly 300 miljoen euro (!) aan nieuwelingen. Er waren af en toe spanningen.

Ondanks die grote investeringen in de zomer begon Chelsea met een 10 op 18 in de Premier League. In de Champions League verloor het gisteren de eerste groepsmatch met 1-0 bij Dinamo Zagreb. Het sein voor eigenaar Todd Boehly om een punt te zetten achter de samenwerking. Tussen Tuchel en een deel van de spelersgroep zat het al een tijdje scheef. Zijn gedrag wekte wrevel op. Zijn interview na de nederlaag tegen Dinamo verraadde ook frustraties van zijn kant. De relatie was op. “Maar ik maak me geen zorgen”, zei hij nog. Van de fans kreeg hij in Zagreb nog een warm applaus - zij droegen hem nog op handen.

Graham Potter, momenteel aan de slag bij het Brighton van Leandro Trossard, is in beeld als een van de kandidaten om het roer over te nemen. Ook Mauricio Pochettino, ex-PSG en ex-Tottenham, zou graag in Engeland aan de slag gaan.

“In naam van iedereen bij Chelsea, wil de club haar dankbaarheid aan Thomas Tuchel en zijn staf uitdrukken voor al hun inspanning tijdens hun tijd bij de club”, valt te lezen in een persbericht. “Thomas zal terecht zijn plek in de geschiedenis van de club innemen na het winnen van de Champions League, de Europese supercup en het WK voor clubs. Honderd dagen na de overname vinden de eigenaars de tijd rijp voor deze verandering.”

Roman Abramovitsj had destijds weinig geduld met trainers en wisselde zo’n 15 keer van trainer in 20 jaar. Boehly zet die traditie nu voort.

Geen maand geleden spraken de adviseurs van Tuchel nog met de Amerikaan om het contract van Tuchel open te breken.