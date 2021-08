Chelsea en Lukaku: liefde op het tweede gezicht

Minuten aan een stuk weerklonk hetzelfde deuntje in het stadion van Arsenal. Romelu Lukaku heerste bij zijn binnenkomer voor Chelsea, zijn fans zongen hem toe. ‘Het was een emotionele goal', sprak de man van 115 miljoen.

“De complete spitsenprestatie”, toeterden ze op Sky Sports. Bekroond met de trofee van Man of the Match. “Drie baltoetsen en vijftien minuten had hij nodig om te bewijzen dat hij de investering van Abramovitsj waard was”, lazen we bij een gerespecteerd journalist.

“Ro-me, Ro-me-lu. Ro-me, Ro-me-lu. Ro-me, Ro-me-lu, Ro-me-lu Lu-ka-ku.” Steeds rolde hetzelfde deuntje uit het bezoekende vak in het Emirates Stadium. Tijdens de match, na de match. Bij een corner in minuut zeventig draaide Lukaku zich om. Niet één, niet twee, maar drie keer. Hij klopte met de vuist op het clubembleem. Hij sloeg de handen op mekaar. De massale appreciatie bij zijn ‘tweede thuiskomst’ ging recht naar het hart. Een gevoelsmens liet het allemaal tot zich komen.

Het beeld van een vrolijke reünie.

Lachen met ploegmaats

Zeven jaar, 11 maanden en 23 dagen was het geleden dat Lukaku voor het laatst een Chelsea-shirt had aangetrokken. En toch hebben velen binnen de Londense club na een weekje met Lukaku het gevoel dat hij eigenlijk nooit is weggeweest.

Het zit hem in de manier waarop hij traint. Het zit hem in het naturel waarmee hij met zijn ploegmaats lacht, praat en zelfs de draak steekt. Hij heeft er al een paar bij de nek gepakt. Het zit hem in de manier waarop hij zijn teamgenoten bij de hand neemt en oppept – ook concurrent Timo Werner. Het zit hem in de bereidwilligheid waarmee hij afgelopen week het mediateam van Chelsea aan content voor een hele week hielp – maandag, dinsdag, woensdag en donderdag maakte hij alle tijd vrij. Het zit hem in de manier waarop hij zich heeft aangepast aan een andere spelwijze.

Zijn doelpunt tegen Arsenal op het kwartier was het beste voorbeeld. Een kopie van goals die hij de afgelopen twee jaar ook in de Serie A heeft gemaakt. Bal opeisen met een verdediger in zijn nek. Bal even bijhouden. Bal afspelen, doorlopen en simpel afwerken. Zo kom je een nieuwe club binnen. Eindelijk is dat afgrijselijke record (3.648 dagen zonder doelpunt voor Chelsea) van de tabellen. “Dit was een emotionele goal”, zei Lukaku.

In de tweede helft hielden Bernd Leno en lat hem van een tweede. Bij Arsenal, dat niet op zijn sterkst was, hadden ze de handen vol. Albert Sambi Lokonga, niet de slechtste, ging dan maar aan Lukaku hangen: geel.

Chelsea zit in zijn hart, geeft Lukaku aan na zijn goal. Beeld EPA

Een benieuwde Thomas Tuchel was aangenaam verrast over het debuut van zijn spits van 115 miljoen euro. “Hij is zo’n slimme jongen. Hij houdt ervan om tussen de jongens te zijn. Hij is een erg democratische leider. Hij praat met iedereen, is erg vriendelijk, nederig en ultracompetitief.”

Zijn trainer had hem niet met te veel instructies het veld op gestuurd. Geen overdaad aan informatie in zijn eerste week. Op training had hij gemerkt dat Lukaku meteen een klik had met Mason Mount en Kai Havertz, zijn partners in steun. “Lukaku weet hoe hij het spelletje moet spelen.”

Engeland heeft dat nu ook gezien. Lukaku is een andere speler dan degene die twee jaar geleden is vertrokken. Stevig in de duels, goed in de combinatie (95 procent goede passes), slimmer in zijn loopwerk. Lukaku: “Of ik mijn prestatie in een woord kan omschrijven? Dominant.”

De voorbije dagen heeft Lukaku zijn best gedaan om iedereen in te pakken. “Sommige mensen houden van Real Madrid, Barcelona, Inter of om het even welke club. Ik heb altijd van Chelsea gehouden. Voor mij is het dat.” Het zijn die lijnen die er bij supporters altijd vlot ingaan. Ze scheppen een band. Met een topprestatie kocht hij krediet bij. Hij is een van hen.

Ondertussen waaide lof uit alle windhoeken aan.