Chelsea en Liverpool kijken elkaar in de ogen in FA Cup-finale

Enkele maanden nadat ze een zinderende finale voor de League Cup hebben gespeeld, gaan Liverpool en Chelsea half mei op Wembley strijden om de FA Cup. Het komt zelden voor dat de twee finales van de Engelse bekers identiek zijn.

Het Wembley Stadion ontving meer dan 150.000 supporters voor de twee halve finales van de beker, die dit seizoen 150 jaar bestaat. Op paaszaterdag kwamen honderden bussen vol fans uit het noordwesten van Engeland voor de titanenstrijd tussen Liverpool en Manchester City. Het zou veel praktischer en milieuvriendelijker zijn geweest om deze strijd op het neutrale Old Trafford te spelen, maar de Engelse voetbalbond wilde, vanwege het geld, per se Wembley gebruiken. Veel sponsors zitten bovendien in de buurt van de hoofdstad. Het benutten van Wembley voor de halve finales doet al jaren af aan de romantiek van de FA Cup.

Een week geleden hadden Liverpool en Manchester City voor de competitie een spektakelstuk opgevoerd, dat eindigde in een 2-2. De bekerontmoeting bereikte dat niveau niet. Manchester City bleek geestelijk en fysiek gehavend uit de voetbaloorlog tegen Atlético Madrid te zijn gekomen. Het miste met name spelverdeler Kevin De Bruyne. Reeds na tien minuten kopte Ibrahima Konate de 1-0 binnen voor Liverpool. Het hielp niet dat Pep Guardiola zijn lange verdedigers buiten de basis had gehouden. Een paar minuten later maakte City-doelman Zack Steffen, normaal gesproken de reservekeeper, een blunder waar de alerte Sadio Mané van profiteerde.

Kort voor rust scoorde de Senegalees de 3-0, met een volley na een heerlijke aanval. The Citizens vonden toch nog de kracht om terug te vechten. Fris uit de kleedkamers scoorde Jack Grealish de 3-1. City joeg voor wat het waard was, maar stuitte op Virgil van Dijk en de zijnen. De aansluitingstreffer van Bernardo Silva viel te laat. Na afloop beweerde Liverpool-manager Jürgen Klopp dat zijn team in de eerste helft perfect had gespeeld. The Reds blijven door de 3-2-overwinning kans houden op de heilige graal van het Engelse voetbal: de quadruple, ofwel het winnen van vier prijzen in één seizoen.

Daarvoor moet het op 14 mei in ieder geval van Chelsea winnen, net als eind februari in de finale van de Carabao Cup. Dat was toen een extreem spannende finale, die Liverpool na 0-0 in de verlengingen met 11-10 won bij de penalty’s. Met moeite wist Chelsea te winnen van de kleine stadgenoot Crystal Palace in de halve finale. Reeds voor de wedstrijd hadden The Blues een voordeel door Palace te verbieden om sterspeler en Chelsea-huurling Conor Gallagher te laten spelen tegen de moederclub. Na een uur in de wedstrijd brak Chelsea-middenvelder Ruben Loftus-Cheek met een onhoudbaar schot de ban tegen de club waar ook hij als huurling heeft gespeeld. De 2-0 kwam van Mason Mount. Het was dus een goede middag voor de spelers uit de eigen Chelsea-opleiding, behalve voor Gallagher.