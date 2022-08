Charles De Ketelaere, ‘la Promessa d’Oro’, verovert Milaan: flitsen en aanbeveling van De Bruyne doen de fans dromen

Een hoog voltage. Zijn stroomstoten wakkeren het enthousiasme in Milaan alleen maar aan. De verwachtingen ook. Bij zijn debuut in de basis was Charles De Ketelaere (21) zaterdag meteen goed voor een assist. De stad, zijn tifosi en zijn media gooien zich aan de voeten van hun nieuwe blonde God, la Promessa d’Oro.

De wind, die de Italiaanse media nu al drie maanden lang maken, doet het gras wiegen. Uit de tribunes op San Siro rolt een dreigende deun. Er hangt onheil in de lucht. Elektriciteit. Als een bliksemschicht slaat Charles De Ketelaere meteen drie keer in. De man van de wisselstroom bij AC Milan. High voltage.

Een assist volgt bij zijn debuut in de basis. Een geniale pass in de rug van de defensie levert geen doelpunt op. Hij schudt een handvol ritmische twists uit de heupen. Een uurtje onweer in Milaan dat indruk heeft gemaakt. Liever laat CDK anderen het gedonder voor hun rekening nemen, hij zal wel voor de flitsen zorgen. Tegen een matig Bologna doet hij een hemel enkele keren oplichten. Krachtig wegdraaien van de tegenstander en dan lucide passen. Dat belooft.

De match van De Ketelaere in cijfers: • 62 minuten

• 2 grote kansen gecreëerd

• 36 baltoetsen

• 71% duels gewonnen

• 76% passes vooruit

• 4 balrecuperaties

• 100% geslaagde dribbels

• 33,41 km/u topsnelheid

• 13x balverlies

• 74% goeie passes

• 1 assist

De Ketelaere kapt Lucumi (ex-Genk) uit. Beeld AFP

De Ketelaere is niet de eerste, niet de enige Belg die meteen bij zijn eerste basisplaats bij een Europese grootmacht toeslaat. Zij die er in 2013 op Stamford Bridge bij waren, herinneren zich nog de entree van Kevin De Bruyne bij Chelsea, in de schaduw van de thuiskomst van de grote José Mourinho. Ene Eden Hazard die op de flank terugdraait en een landgenoot aanspeelt. De controle en de listige doorsteekpass van De Bruyne voor doelpuntenmaker Oscar.

Na zijn debuut van een goeie 60 minuten tegen Hull City wandelt De Bruyne met een assist, een ‘Man van de Match’-trofee en de complimenten van de chef onder de arm naar buiten. Op 19 augustus 2013 opent onze krant zijn tweede (!) sportkatern met een groot artikel over De Bruyne.

Ginger Pelé

Vandaag krijgt De Ketelaere hier evenveel woorden. De omstandigheden zijn echter niet te vergelijken. In de Engelse media was De Bruyne destijds amper een item. Wegens een van de zovelen bij Chelsea. Een aantal collega’s keek neer op die jonge Belg, van wie ze amper iets wisten. Op een Amerikaanse tournee doopte een hem zelfs smalend ‘Ginger Pelé’, de roodharige Pelé, omdat die ene Belgische journalist hem een lovende review had gegeven – lachen doen ze vandaag niet meer. In de pikorde van Mourinho kreeg hij snel dezelfde plek. Ergens achterin de agenda.

De Bruyne maakte destijds ook een prima debuut bij Chelsea: met een assist. Beeld getty

Juan Mata (Speler van het Jaar bij Chelsea), Eden Hazard, de veelbelovende Braziliaan Oscar, André Schürrle (later wereldkampioen met Duitsland) en Braziliaans international Willian stonden hoger aangeschreven. Hun prijskaartje speelde ook mee. De Bruyne had maar dik 7 miljoen gekost. In zijn frustratie en het onbegrip over de weinige speelkansen ging hij op zoek naar verklaringen. Onder andere de centen. Die periode kan hij negen jaar later beter plaatsen. Wellicht was hij in Londen, met Mourinho en co., nooit die wereldtopper geworden. Een afwijzing als zijn brandstof. De ‘£60M reject’ – het stond zo ooit in grote letters op de achterflap van een tabloid – is nu bij Man City een van de meest bejubelde spelers in de Premier League.

De Ketelaere bij zijn debuut voor Milan twee weken geleden. Beeld Photo News

In Milaan voelt De Ketelaere die tegenkanting niet. Een prins. Een tovenaar. De media - ‘Gazzetta dello Sport’ voorop - kwamen zondag krachttermen tekort om zijn prestatie te omschrijven. Nog voor hij daadwerkelijk bij AC Milan had getekend, hadden ze hem eigenlijk al op een voetstuk gezet. Hun nieuwe blonde god. In de hiërarchie hoeft De Ketelaere eveneens niet voor zijn plaats te vrezen. Met 35 miljoen euro is hij de duurste aanwinst. En zijn trainer, Stefano Pioli, schat hem veel hoger in dan Mourinho destijds met De Bruyne deed. Bij Milan krijgt hij de tijd om rustig te groeien, zonder grote concurrentie.

Op alle frontpagina’s

Pioli: “Het lijdt geen twijfel dat Charles een groot talent is. Hij moet nog groeien, ritme opdoen, chemie vinden met zijn ploeggenoten en het team met hem. Dit zijn processen die tijd vergen. Hij heeft alles om het te maken, maar...” In zijn betoog zaterdag temperde Pioli de (te) hoge verwachtingen, maar de coach van Milan zou een slechte mediamaker zijn. Natuurlijk staken de kranten enkele uren later De Ketelaere hoog de lucht in. Op alle frontpagina’s stond hij. Maandag deden ze dat nog eens dunnetjes over. Zo gaat dat ook in Milaan. CDK is nu la Promessa d’Oro. Golden boy.

“Hij is een heel goede jongen”, zei De Bruyne aan Italiaanse media. “Het is een goede transfer voor hem. Ik hoop dat hij het goed doet en dat het zo onze nationale ploeg vooruithelpt.”

Negen jaar na zijn entree bij Chelsea licht De Bruyne als een supernova voetbalhemels op. Wisselstroom is vandaag gelijkstroom: zijn carrière aan de top is meer geworden dan die ene bliksemschicht. AC is DC.

De ups en downs horen erbij, maar op zijn 21ste weet De Ketelaere dat hij zal moeten blijven knetteren. High voltage.