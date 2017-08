Chapeau, les Carolo's

Een vaststelling na vier speeldagen: Sporting Charleroi zal een heel seizoen bovenin blijven meedraaien. De ploeg is zó goed uitgebalanceerd dat het de toppers een heel seizoen lang zal 'ambeteren'. Zoals Anderlecht vorige week ondervond en zoals ook Genk deze avond mocht ondervinden. Genk blijft achter met 4 op 12.

Spectaculair is het zelden wat de Carolo's doen, maar je wint er toch o zo moeilijk van. De eerste helft had weinig om het lijf. Nochtans hadden we hoge verwachtingen vooraf. Ingegeven door die wervelende eerste helft van Genk op het veld van Antwerp nog geen week geleden. Maar Charleroi is Antwerp niet, verre van zelfs. De organisatie bij de elf van Mazzu stond weer op punt. Een dubbele gordel van vier met daar voor Rezaei en Pollet die op de loer liggen om toe te slaan.



Genk startte minder voortvarend dan we van de Limburgers gewend zijn, zeker in de eigen Luminus Arena. Beducht voor de reputatie van de Carolo's. Stuivenberg wilde vooral vermijden dat zijn team in het mes van Charleroi zou lopen. Geduld was het codewoord. Niet dat Charleroi zich louter tot verdedigen beperkte. Pollet dook goed in de rug van Mata, maar Vukovic ging goed plat op het schot van de Fransman. ©Photo News

U leest het goed, Clinton Mata stond meteen in de basis tegen zijn ex-club. De Angolese-Belg had het niet onder de markt tegen zijn ex-makkers. Neen, het miste peper en zout bij Genk. Malinovskyi, Buffel, Trossard, ze bleven onder hun niveau. Pas in de slotfase van de eerste helft creëerde de thuisploeg wat dreiging. Penneteau verkeek zich op een voorzet van Khammas. Thomas Buffel knalde in één tijd met zijn mindere linker, maar de bal zeilde over. Samatta kwam voor Genk het dichtst bij de openingsgoal. Opnieuw vertrok de aanval bij Khammas met een goede voorzet. Samatta beroerde het leer lichtjes, voldoende om Penneteau te verschalken, maar de bal ging aan de tweede paal buiten. ©BELGA