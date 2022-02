Champions League-ontmoeting tussen Real Madrid en PSG is ook clash tussen oud en nieuw

Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid, keek er naar verluidt naar uit. Het traditionele diner met het bestuur van de opponent moest er één met standing worden. In een idyllische setting met zicht op de Pont Neuf-brug en de oevers van de Seine.

Volgens AS, één van de twee Madrileense sportkranten, werd de ontmoeting tussen de bonzen van PSG en Real plots afgeblazen. Maandag is de vaste sluitingsdag bij Guy Savoy, een bejubeld driesterrenrestaurant in hartje Parijs. Voor PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi durft zijn chef wel eens een uitzondering maken. Gisteren dus niet.

PSG heeft de delegatie van Real verzekerd dat ze vandaag wel ergens zullen gaan tafelen. Plaats en tijdstip onbekend.

Veel hebben de Real-gezinde media in Spanje niet nodig. De annulering ‘zonder reden’ is de ideale aanleiding om de verzuurde relatie tussen de twee besturen op te kloppen. Het midden van een prestigetwist: Kylian Mbappé. Dé speler die vanavond het hardst in het spotlicht moet blinken. Nog vier maanden speelt de Franse vedette bij PSG. Hij moet de tanden zetten in de hand die hem volgend seizoen wellicht voedt: die van Real Madrid.

Afgelopen zomer wou PSG hem niet aan Real verkopen. Ook niet voor 180 miljoen euro, het bod waar Pérez op alludeerde. Straks loopt het contract van Mbappé in Parijs gewoon af. De ster van de toekomst is straks ‘gratis’ op te halen, voor een tekenpremie van tientallen miljoenen en een dito salaris.

Establishment vs. ‘Nouveaux Riches

Bij Real verlekkeren ze zich erop. Het Establishment wil terugslaan op de ‘Nouveaux Riches’ van Parijs. Als het niet meer lukt met recordtransfersommen, dan wel op een sluwe manier. Mbappé droomde als kind van successen bij Real. Historische aantrekkingskracht waaraan het PSG nog een beetje ontbreekt. Die komt voor de generatie post-Mbappé. Oud staat lijnrecht tegenover nieuw.

PSG pakte maandag uit met een pr-interview met David Beckham. Galáctico in de hoogdagen bij Real Madrid, in de herfst van zijn loopbaan een luxeproduct in Parijs en ondertussen sandwichman van Qatar. De ideale gesprekspartner dus om een Champions League-clash nog wat extra glitter en glamour te geven.

Real Madrid arriveerde maandagmiddag in maatpakken van Hugo Boss in Parijs. Met Karim Benzema zat een angstgegner op het vliegtuig. ‘Benz’ trok op training nog geen enkel sprintje, na een hamstringblessure, maar Real hoopt zijn beste speler straks fit en wel aan de aftrap te krijgen. Op de persconferentie zat de Fransman achter de microfoon. Psychologisch spelletje voor een deel.

Zou Mauricio Pochettino zich vragen stellen? Bij PSG stond ook Neymar na twee maanden blessureleed plots op het trainingsveld. Zou Carlo Ancelotti vannacht liggen piekeren?

Op het veld zoeken de twee trainers al maanden een balans. Vedetten op leeftijd Lionel Messi (34), Angel Di María (34), Keylor Navas (35) bij PSG. Generatiegenoten Luka Modric (36), Benzema (34), Toni Kroos (32), Marcelo (33) en Gareth Bale (32) bij Real. Voor de impulsen wordt gerekend op de nieuwe wonderboys. Mbappé in het blauw, Vinícius Junior, de nieuwe prins van Bernabéu, in het wit.

Vinícius Junior, de nieuwe prins van Bernabéu. Beeld AP

Tussendoor zal een Belg tussen de palen zijn rol spelen — Thibaut Courtois weet dat hij de benen dicht zal moeten houden. Een andere Duivel kijkt minstens tachtig minuten toe van op de bank. Ook Eden Hazard wordt stilaan in de categorie passé geduwd.

In Parijs verbindt de Pont Neuf, zijn oudste brug, zijn verleden en zijn heden.

Messi en co. doen hetzelfde met de volgende generatie.

Enter Mbappé, enter Viní Jr.