Cercle ontslaat Thalhammer en zet Muslic aan het roer

Dominik Thalhammer (52) betaalt bij Cercle Brugge het gelag voor de mislukte competitiestart met 6 punten op 27. Tegen KV Oostende moest vorig weekend gewonnen worden, maar ging een 2-0 voorsprong ultiem teniet. Het betekende de exit voor de Oostenrijker. Assistent en landgenoot (met Bosnische roots) Miron Muslic (40) komt nu aan het roer.

“Het ging al maanden de verkeerde kant op”, motiveert TD Carlos Aviña de beslissing van de Vereniging. “De negatieve trend die we sinds eind vorig seizoen vaststelden, niet enkel qua punten maar ook qua prestaties, moest worden afgestopt. In een seizoen met drie dalers mag onze groei van de voorbije jaren niet verloren gaan.”

Thalhammer oogstte veel lof voor zijn op Gegenpressing geschoeide speelstijl, maar zonder het genie van Rabbi Matondo (niet langer gehuurd van Schalke, nu... bankzitter bij Rangers) verloor dat veel van zijn charme. De vervangers Kehrer en Gboho konden zich nog niet manifesteren. Dat moet Muslic nu zien te ondervangen.

“We moeten terug naar de basis”, aldus Aviña. “Miron Muslic is nog jong, maar kent ondertussen het Belgische voetbal en is gegroeid in zijn rol. Daarom verdient hij deze kans.”



Muslic leidde Cercle vorig seizoen op Genk net niet naar winst, toen Vanderhaeghe kort voor diens ontslag even out was met Covid.

Overigens is Muslic al de achtste hoofdcoach bij Cercle sinds de terugkeer in 1A tijdens de zomer van 2018. Guyot (37 wedstrijden), Jeunechamps (4), Mercadal (11), Storck (19), Paul Clement (23), Vanderhaeghe ( en Thalhammer gingen hem vooraf.