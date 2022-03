Cercle-doelman Miguel Van Damme (28) overleden na jarenlange strijd tegen leukemie: ‘Hij is naar zijn laatste match vertrokken’

Van Dammes vriendin Kyana maakte het nieuws van zijn overlijden vanmorgen bekend via Instagram. “Onze allerliefste schat , papa is vannacht naar zijn laatste match vertrokken , een match die niet meer te winnen valt.”

“Je hebt gevochten als een leeuw. We zijn zo dankbaar voor wie je was. Een voorbeeld voor velen. Je hebt me laten inzien dat opgeven niet bestaat , ook al was er maar dat ene kleine sprankeltje slaagkans , telkens weer opnieuw kwam je er te boven. Rust nu maar schat je hebt het meer dan verdiend , je bent nu verlost van alle pijn. We zien je ontzettend graag.”

In mei werd Van Damme nog voor het eerst vader van dochtertje, Camille. “We zien je ontzettend graag. Dikke knuffel van je twee meisjes.”

In juni 2014 werd bij Van Damme de eerste keer een vorm van leukemie vastgesteld. Na verschillende chemobehandelingen liet hij in 2017 weten dat hij de ziekte had overwonnen. Maar in 2019 herviel hij. Weer kon Van Damme herstellen, maar een paar maanden later was er slecht nieuws: de leukemie stak weer de kop op en deze keer waren geen behandelingen meer mogelijk.

Zijn contract bij Cercle Brugge liep normaal in 2020 af, maar de club besliste om het contract met een jaar te verlengen.