CEO van Lotto-Soudal: ‘We hebben onze plaats op het allerhoogste niveau’

Lotto-Soudal wint al vroeg in het jaar. Dat moet ook in een vurige degradatiestrijd in de WorldTour. Maar het telraam hanteren gaat CEO John Lelangue echt niet doen. ‘Ik wil ons zien strijden met open vizier, dan komt het wel goed.’

Om even in te spelen op de huidige tijdgeest: vanwaar die plotse ‘knaldrang’?

John Lelangue: “Er is een nieuwe dynamiek in de ploeg geslopen. Ik kan het niet anders verklaren. Dat merkte ik al in oktober vorig jaar op de teambuildingdagen in Herentals en Hasselt. Daar al kreeg ik de indruk dat we een sterk seizoen tegemoet zouden gaan. Zowel bij renners als personeel zie ik nu dingen die ik de voorbije drie jaar nooit heb gezien.”

Wat dan precies? Geef eens een voorbeeld.

“De spontaniteit en gretigheid waarmee Victor Campenaerts afgelopen winter zo’n jong talent als Arnaud De Lie onder de arm nam om al een aantal Vlaamse koersen te verkennen. En dit weekend nog: hoe onze renners in de Ronde van de Alpes-Maritimes en de Var voor elkaar door het vuur gingen. Zelfs Caleb Ewan reed in dienst van Tim Wellens. Mooi om vast te stellen. Die dynamiek is echt nodig.

“We hebben veel kritiek geïncasseerd. Qua resultaten was 2021 een rampjaar, deels door gezondheidsproblemen en valpartijen van onze kopmannen op slechte momenten. Investeren in jeugd kost ook tijd. Maar ze zijn aan het komen: Vermeersch, Kron, Conca, Van Moer, Sweeny, nu ook Van Gils en De Lie. Het doet me begrijpen dat we klaar zijn om te vechten, om te tonen dat we een goede ploeg zijn en onze plaats hebben op het allerhoogste niveau.”

Het zal nodig zijn, want jullie zitten verwikkeld in een felle strijd tegen de degradatie uit de WorldTour. Hebt u intern toch niet een beetje de druk opgedreven?

“Tuurlijk, want we willen zeker in de WorldTour blijven. Maar het puntensysteem is zo complex dat we er ons ook niet blind op zullen staren. Anders worden we knettergek. Die prachtige, duurbevochten ritzege in Frankrijk leverde Wellens zaterdag welgeteld veertien punten op, terwijl er dat met zijn tweede plaats in de Clásica Jaén 85 waren en met zijn overwinning op Mallorca zelfs 125. Een veelvoud! Hetzelfde aantal als De Lie trouwens na zijn spurtsucces in de Trofeo Palma. Ewan klopte in de Saudi Tour de beste sprinters ter wereld en hield daar ook maar veertien stuks aan over. Ik bedoel maar: we gaan niet elke dag zitten tellen.”

John Lelangue: “Hopelijk blijven we de komende dagen gespaard van covidbesmettingen.” Beeld Photo News

Onvermijdelijk zal het toch wel moeten, want jullie rechtstreekse concurrenten Arkéa-Samsic, Intermarché-Wanty Gobert en Cofidis zijn ook ijverig aan het sprokkelen.

“Oké, misschien nemen we daarmee een risico. Maar ik ga niet iedereen defensief laten koersen, in de hoop om op het einde van de dag zoveel mogelijk pionnen in de top twintig te posteren en punten te oogsten. Dat zou slechte druk en stress creëren. Aanvallen, collectief onze stempel drukken op de koers, het best mogelijke resultaat beogen op de belangrijke afspraken, dát wil ik in eerste instantie zien. Lukt dat, dan komen die punten vanzelf. We zijn daar goed mee bezig. Zeven zeges, dat is bijna twee derde van ons totaal van vorig seizoen. Twaalf waren het er in 2021, waarvan toch acht in de WorldTour. Sommige rivalen wonnen enkel in lagere categorieën. Als we de huidige flow kunnen doortrekken en we werken een normaal seizoen af, zoals we dat eigenlijk van onszelf gewend zijn, komt het wel in orde.”

Jullie leiden in de internationale zegestand. Dit is voorlopig de op drie na beste aanloop naar de Omloop ooit voor Lotto in 38 jaar. Dit bombardeert jullie tot een van de favorieten voor het Vlaamse openingsweekend.

“We zijn geen favoriet."

Nu klinkt u als Felice Mazzu over de titelkansen van Union.

(lacht) “We hebben niet voor niets dezelfde sponsor (Nationale Loterij, JDK). Over Union gesproken: ik ben ook fan. Ik vind die mindset bij hen wel mooi. Zo wil ik het ook bij. Maar wij, favoriet? Dat is een zware uitspraak. We hebben niet de referenties van andere, sterkere teams. Brent Van Moer en Florian Vermeersch hebben na hun hoogtestage nog niet veel gekoerst, Campenaerts zelfs niet. We weten niet wat dat gaat geven in de Omloop en Kuurne.”

Het is exact twintig jaar geleden dat Lotto nog eens scoorde in de Omloop, toen met Peter Van Petegem. Dit is het moment.

“We zullen er alleszins alles aan doen. Het vertrouwen is groot, de ambitie is realistisch. Hopelijk blijven we de komende dagen gespaard van covidbesmettingen, zodat we zaterdag en zondag op volle kracht aan de start kunnen komen met al onze kopstukken. Van het Vlaamse openingsweekend tot en met Luik-Bastenaken-Luik moeten we presteren.”