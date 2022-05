CEO Philippe Bormans over de gekeerde titelkansen en de toekomst van Union: ‘Wij willen geen onehitwonder zijn’

Twee dramatische ontknopingen tegen Club lijken Union net voor de meet uit titelkoers te slaan. ‘Maar dit seizoen vergeten we nooit’, zegt Union-CEO Philippe Bormans, die al de toekomst plant.

Hoe was het ontwaken daags na de bittere pil op Club?

“Ja, dit doet duidelijk pijn. We kregen twee mokerslagen in tachtig uur tijd. Dat is niet fijn, zeker niet als je onze kansen ziet. We waren minstens de evenknie. Het mocht niet zijn. We weten dat het nu heel moeilijk is om nog de titel te pakken, maar dat neemt niet weg dat we een fantastisch seizoen spelen en we nog de tweede plaats hebben om voor te knokken.”

Het lijkt alsof Union een marathon op kop liep, maar in het zicht van de finish met een hongerklop struikelt?

“Ik ben geen loper. (lacht) Dit voelt toch nog anders aan dan bij een directe uitschakeling op een EK, WK of Champions League. In de competitie moet je nog verder. Wij hebben ook niet die ervaring van om de zoveel dagen een zware match in de play-offs te spelen. Zondag thuis tegen Club waren er kantelmomenten en kregen we een klap, maar ik zeg chapeau aan hoe Union zich weer opgeladen heeft om in een kolkend stadion van Club met volle overgave te lopen, te vechten en te strijden. Zelfs na de rode kaart zag ik niet dat ze met een man minder waren. Als het dan niet lukt, doet dat des te meer pijn.”

Philippe Bormans, CEO van Union, heeft grote toekomstplannen: ‘Met een eigen stadion kunnen we groeien naar een club met een stabiel budget die minder afhankelijk is van de eigenaar, de sportieve resultaten en transfers.’ Beeld Photo News

De gemiste penalty van Vanzeir thuis tegen Club was zo’n kantelmoment. Hoe sneu is dat voor hem?

“Dat is waar. Maar penalty’s scoren en missen, en kansen scoren en missen horen bij het voetbal. Ik denk niet dat iemand dat hem kwalijk neemt. Misschien dat we binnen tien jaar wel nog eens gaan terugdenken: ‘Amaai, wat als die bal...’”

Was je als CEO al bezig met het voorbereiden van een titelfeest en staak je dat nu, of geloof je nog in een mirakel?

“We hebben dat nooit gepland. Maar kampioen of niet, dit geweldige seizoen gaan we in onze laatste thuismatch zeker vieren. Ook voor de promotie een jaar geleden die we door Covid-19 niet konden vieren. Ik zei woensdag nog tegen de mannen van Brugge: ‘Anderhalf jaar geleden speelden we met Union nog 1-1 gelijk tegen Club NXT in 1B.’ Vanwaar we komen, hebben we enorme stappen gezet met dezelfde jongens. Het verschil in het budget met Club hebben we dit seizoen niet op het veld gezien, daar mogen we trots op zijn.”

Aan de titel hangt een zekere CL-pot van 30 miljoen euro vast. Zou dat financiële gemis voor jou zwaarder doorwegen dan het sportieve?

“Dat komt erbij. Maar hier weegt het emotionele en sportieve veruit door omdat we iets historisch konden doen. Maar de naam, het merk en product Union is dit seizoen sowieso exponentieel in waarde toegenomen. En met de tweede plek hebben we nog een kans om ons te plaatsen voor de CL.”

Ook de marktwaarde van veel Union-spelers is gestegen. Op de transfermarkt staat Nielsen nu op 4,5 miljoen euro, of vind je dat nog veel te weinig?

“Ik plak daar geen bedrag op. Dat zijn inschattingen die veranderen. Maar dat is wel de verdienste van die jongens. Zij hebben daar keihard aan gewerkt en zien zich er nu voor beloond dat ze geloofden in ons project. Anders zouden ze nooit naar Union in 1B gekomen zijn. Ze kregen vandaag gelijk in hun keuze. En de wereld ziet dat ook. Kijk naar Undav met zijn stap naar de Premier League.”

Vanzeir en Nielsen willen wellicht ook hogerop?

“We zullen zien. Er liggen ook nog uitdagingen bij Union, zoals Europees voetbal en wie weet de Champions League. Ik heb eens geteld: als we straks als tweede eindigen, spelen we van begin juli tot begin november 29 officiële matchen. Dat is gigantisch. Vorig seizoen speelden we 28 duels op een héél jaar. Met dat drukke programma moeten we rekening houden in de samenstelling van de kern. We willen geen onehitwonder zijn. Voor de komende mercato zal het ook iets makkelijker zijn om spelers aan te trekken. Het is nu niet meer: ‘Union, oei, nooit van gehoord.’ Ze weten nu waar we voor staan. We willen de groep graag samenhouden, maar begrijpen ook dat we aan tafel moeten zitten bij grote biedingen. We gaan wel evenmin ‘solden’ houden.”

De gemiste penalty van Vanzeir op Club Brugge betekende een kantelmoment. ‘Ik denk niet dat iemand hem iets kwalijks neemt’, zegt Bormans. Beeld Belga

Veel spelers zullen nu boter bij de vis willen in hun contract.

“Onze club werkt transparant en collectief. Als de club het goed doet, dan ook de spelers en de staff. Daar wijken we niet van af. We zijn niet te beroerd om daar inspanningen voor te doen. Maar laat me duidelijk zijn: we gaan ook niet het nieuwe Anderlecht, Club Brugge, Standard of Antwerp worden. Het is niet omdat we Europees spelen, dat we ineens een budget van een absolute topclub zullen hebben. We willen dat lichtjes vergroten en naast het veld trapsgewijs groeien zonder zotte dingen te doen. Een nieuw stadion moet structureel helpen.”

Is de contractverlenging van coach Mazzu een prioriteit?

“Hij heeft een contract van onbepaalde duur. En net zoals elk jaar zetten we ons na het seizoen aan tafel. Dat gaat niet alleen over centen, maar ook over de werkwijze en hoe optimaal te voldoen aan elkaars verwachtingen.”

Hoe groot schat je het risico in dat dit seizoen toch een eenmalige uitschieter is?

“(lacht) Je gaat me niet horen zeggen dat we d’office volgend jaar meedoen voor de titel. Dat is niet zo. We gaan wel een goede ploeg smeden met weer namen die niet zo gekend zijn in België. En daar gaan er van doorbreken, zoals Machida deze winter, die direct een meerwaarde gaf. We vertrouwen onze manier van werken en scouten.”

Volgend seizoen zijn er wellicht drie zakkers. Denk je soms aan een doemscenario zoals Beerschot dat in zijn tweede jaar na promotie zakte?

Felice Mazzu is een van de sportieve architecten van het succes. ‘Net zoals elk jaar zetten we ons na het seizoen aan tafel. Dat gaat niet alleen over centen, maar ook over de werkwijze en hoe optimaal te voldoen aan elkaars verwachtingen.’ Beeld PN

“We moeten niet vooruitlopen op volgend seizoen. We doen vandaag mee voor de titel, om dan te zeggen dat we volgend jaar vrezen te kunnen zakken… Dan zouden we niet goed bezig zijn. We spelen volgend jaar Europees, we focussen erop een goede ploeg samen te brengen die resultaten haalt.”

Er is al vaker geopperd dat Club beter gewapend is om België te vertegenwoordigen in de CL dan Union. Begrijp je dat?

“Ik snap dat wel, ook omdat Brugge dat historisch altijd gedaan heeft en goed deed. Aan de andere kant zijn de Europese tickets een beloning van het seizoen. Als Club een budget heeft dat x-aantal keer hoger is dan het onze, is er kans dat zij zwaarder kunnen doorwegen. Maar we bewezen dit seizoen het tegendeel. Voetbal wordt dikwijls gemeten via geld, en we proberen daarin de vreemde eend in de bijt te zijn.”

Ziet u uw uitdaging als CEO volgend seizoen vooral extrasportief om structureel gaten te dichten?

“Ja, natuurlijk, het stadion is voor mij de belangrijkste stap. Union is 125 jaar voetbalhistorie, maar vandaag zijn we nog zoals een patiënt die zorg nodig heeft. Net zoals vele andere clubs. Met een eigen stadion kunnen we groeien naar een club met een stabiel budget die minder afhankelijk is van de eigenaar, de sportieve resultaten en transfers. Het is super dat onze eigenaars daarin willen investeren.”