CEO Jumbo-Visma: ‘Niemand staat boven de groep, ook Van Aert niet’

Dubbele winst in het Vlaamse openingsweekend, de afmelding van Wout van Aert voor de Strade Bianche en de lancering van een eigen docureeks. Geen dag gaat voorbij of Jumbo-Visma haalt het nieuws. CEO Richard Plugge (53) schetst de filosofie: ‘Samenwerking is de sleutel.’

Eerst het nieuws van de dag: Wout van Aert past voor de Strade Bianche. De kopman van Jumbo-Visma heeft trainingsachterstand opgelopen en voelt zich niet klaar voor een hoofdrol zaterdag. Daarom wordt zijn debuut uitgesteld tot Tirreno-Adriatico (6-12 maart). Maar ook zonder Van Aert scoort het team, zoals in de Omloop en Kuurne.

Had u zo’n uitgesproken dominantie nu al verwacht?

Richard Plugge: “Neen. We hadden op voorhand wel twee tactische plannen. Als we die zorgvuldig zouden uitvoeren, kon dat onze winstkansen verhogen. Zo geschiedde ook. Dit was totaalwielrennen zoals we het af en toe graag zien.”

Morgen gaat op Prime de eerste van zes afleveringen van de docuserie All In: Jumbo-Visma over jullie seizoen 2022 op antenne. Wat mogen we verwachten?

“We bieden de mensen een transparante kijk op hoe een wielerteam werkt en bij uitbreiding op hoe het er in het leven van onze renners aan toegaat. Tuurlijk zorgden we voor een bepaalde bescherming. Zo wilde ik geen naakte renners in beeld. Ook vloeken vond ik niet kunnen. En als iemands vrouw of vriendin absoluut niet voor de camera wilde, kreeg ze het recht om dat te weigeren. Voor de rest pleegden we op geen enkele manier censuur op het product. Pittige discussies, ontgoocheling, verdriet, we tonen alles. Omdat ook dat bij het leven hoort."

Duikt ook op een bepaald moment op: Tom Boonen.

“Af en toe komen inderdaad externe experts aan het woord. Fijn dat zo’n grote kampioen uit het verleden zijn licht laat schijnen op de feiten, wat niet altijd evident is. Je kunt wel oordelen op basis van je kennis van pakweg tien jaar geleden, alleen zag de wielerwereld er toen nog helemaal anders uit.

“Zo zag ik onlangs een artikel passeren over de vaststelling dat een deel van onze renners nog niet één koers had gereden. Mensen vinden daar dan iets van. Wielrennen is steeds meer een ‘voorbereidingssport’ geworden, waarin training af en toe primeert op competitie. Ook Pogacar, Van der Poel, Evenepoel en andere tenoren passen dat principe toe. Het algemene niveau is daardoor zoveel hoger geworden dat je bijna niet kunt dan volgen. Het tegendeel werkt zelfs contraproductief.”

Richard Plugge: "Wielrennen is steeds meer een ‘voorbereidingssport’ geworden, waarin training af en toe primeert op competitie." Beeld Photo News

Geef Wout van Aert de vrijheid en hij doet wat Tadej Pogacar doet. Als kind van zijn generatie koerst en wint hij dolgraag.

“Ja, maar toch ben ik ervan overtuigd dat zowel Pogacar als Van Aert zijn seizoen heel goed indeelt. Wij weten perfect wat we waar en wanneer met Van Aert kunnen. Het mooie is dan inderdaad dat ze, als ze in actie komen, zich niet sparen en er altijd volle bak invliegen. Ze krijgen daar navolging in. Zie de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. Voor het tweede jaar op rij toonden we aan dat onze aanpak wel degelijk rendeert.”

Jullie zijn ondertussen de norm geworden in het internationale wielrennen.

“Onderschat Soudal-QuickStep toch maar niet. Patrick Lefevere heeft nog altijd de te kloppen ploeg in het voorjaar.”

Dat meent u niet?

“Met al die ijzers in het vuur? Hou ze maar in de gaten. Mathieu van der Poel klaart het in zijn eentje. Soudal-QuickStep kan als ploeg het verschil maken, net als Ineos, als ze er vol ingaan.

“Ook wij moeten het van het collectief hebben. Dat betekent dat je je voortdurend moet afvragen hoe je dat blok in de breedte kunt versterken. Dat hebben we ook gedaan. Toch blijven we in de budgettaire WorldTour-ranking rond dezelfde positie bengelen en kijken we wat dat betreft nog steeds tegen een achterstand aan.”

De trailer van de docuserie begint met een opsomming van de grote doelen: Tour-winst, Vuelta-winst en een klassiek monument. Dat laatste was een belangrijk hiaat in 2022.

“Klopt. Daar willen we dus mee aan de slag. Drie jaar geleden wonnen we met Wout Van Aert en Primoz Roglic Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-Luik. Dat voelde heel goed toen en geeft ons zin in meer. Persoonlijk vind ik dat de WorldTour te veel waardevolle wedstrijden bevat. Onderschat de impact van zo’n Omloop, E3 Saxo Classic of Parijs-Nice niet. Alleen: niets gaat historisch en door de ogen van het grote publiek boven een monument.”

Spontaan denken we dan toch weer aan Van Aert en zijn droomkoersen: Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

“Hij is zeker een van de grootste kanshebbers op zo’n grote klassieke zege. Maar we denken vooral aan het team, waarmee we een heel leuk spel kunnen spelen. Zie de Tour van vorig jaar. Uiteindelijk is niemand groter dan de ploeg. Net daarin schuilt onze grote kracht.”

Volgens Johan Museeuw en José De Cauwer wordt het stilaan tijd dat Van Aert nog zo’n monument wint. ‘Dat is hij aan zijn status verplicht’, luidt het.

“De buitenwereld eist veel en lijkt soms te vergeten wat hij allemaal al heeft bereikt. Milaan-Sanremo, Strade Bianche, groene trui en negen etappes in de Tour, Omloop, E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, ritten in Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, Dauphiné…”

Ongetwijfeld zou hij een paar van die zeges willen inruilen voor één Ronde of Roubaix.

“Tuurlijk. Elk jaar legt Van Aert voor zichzelf de lat weer waanzinnig veel hoger. Wel, wij samen met hem. We geloven heel erg in het stellen van doelen. Ik zeg altijd: we moeten dromen, maar wel met een deadline."

De Cauwer maakte nog een interessante bedenking: ‘Precies omdat de ploeg zoveel sterker is geworden, wordt winnen voor Van Aert misschien net iets minder evident’. Dylan van Baarle en Tiesj Benoot toonden zich in het weekend alvast valabele alternatieven.

“Laat dat nu de kracht zijn waar Lefeveres team al jarenlang op teert. Geen mens die nog precies weet wie daar welke grote klassieker heeft gewonnen, maar wel dat zijn verzameling ondertussen immens is. Ik herhaal: niemand staat boven de groep, ook Van Aert niet. Wel geloof ik dat de kans op klassiek succes voor hem groter is mét die andere jongens om zich heen. Want waar je anders maar één renner in de gaten moet houden bij ons zijn dat er nu toch een paar meer. Daar kan Van Aert munt uit slaan.”