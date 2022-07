Cecilie Uttrup Ludwig klopt Marianne Vos in derde etappe van Tour de France Femmes

Een sprint met een kleine groep besliste over de zege in de heuvelrace over 133,6 km tussen Reims en Épernay. Op 400 m van de meet zette de Poolse Katarzyna Niewiadoma aan, maar Ludwig bleek over het sterkste eindschot te beschikken. Vos zag vanop de tweede rij hoe de Deense naar de overwinning snelde. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman werd derde.

Topfavoriete Annemiek van Vleuten kwam in het slot in de problemen op de Mont Bernon. De Nederlandse kon opnieuw aansluiten, maar had het met de meet in zicht weer moeilijk. Ze finishte uiteindelijk op 20 seconden van Ludwig.

Woensdag krijgt het peloton opnieuw heel wat heuvels voor de kiezen, dan leggen de rensters 126,8 km af van Troyes naar Bar-Sur-Aube. Zondag eindigt de Tour de France Femmes na acht ritten op La Super Planche des Belles Filles. Dan kennen we de eindwinnares van deze nieuwe editie.