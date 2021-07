Cavendish wint in massasprint tiende Tourrit en nadert zegerecord van Merckx

Regen, wind, waaiers? Het spektakel moest in de tiende rit van de Tour niet van het parcours, maar wel van externe factoren komen. Met enkel de Col de Couz - een stukje veredeld vals plat - op weg naar Valence stond een massasprint in de sterren geschreven.

Tenzij de voorspelde wind en neerslag plots hun werk zouden doen. De renners vertrokken in elk geval onder de zomerzon in Albertville. Van der Sande en Houle kregen daarbij al snel een vrijgeleide van het pak om met z’n tweeën op pad te trekken.

Veel meer dan vijf minuten voorsprong verzamelde het duo niet. Onderweg verdeelden ze broederlijk de buit: Houle kreeg het bergpuntje op de Col de Couz, Van der Sande mocht als eerste zijn wiel over de meet duwen bij de licht hellende tussensprint.

In het peloton kon of wilde Cavendish niet meedoen. Colbrelli en Matthews maakten van de gelegenheid gebruik om (even) dichterbij te sluipen in het puntenklassement. Ondertussen werd het wolkendek dreigender, het peloton nerveuzer.

De wegen bleven daartegenover droog en ook het spel met de wind bleef aanvankelijk uit. Van der Sande en Houle zagen hun avontuur op meer dan 30 kilometer van de aankomst stranden. Daarna een lekke band voor een nerveuze Colbrelli.

De Italiaan kwam net op tijd terug, want in de finale kwam er dan toch verbrokkeling onder impuls van Deceuninck-Quick.Step. Ook EF-Nippo en Jumbo-Visma staken een duit in het zakje. De belangrijkste klassementsmannen en spurters lieten zich niet verrassen.

Een uitgedund peloton diende zich aan om de zege in Valence. Deceuninck-Quick.Step leerde de rest daarbij hoe je moet inleiden. Cavendish had onder de vod nog drie man voor zich. Asgreen, Ballerini en Morkov zetten de Brit perfect af op 150 meter van de aankomst.

Cavendish ging vol aan. Van Aert had het wiel van de groene trui gekozen, kwam even tot aan het achterwiel, maar niet verder. Philipsen strandde op drie. De twee Belgen beten in het stof, Cavendish had ritzege 33 in de Tour beet. Het is bovendien zijn 154ste overwinning als wielerprof. Op naar het zegerecord.