Cavendish komt aan achterwiel van Merckx: ‘Ik heb niets moeten doen’

Wout van Aert is stilaan weer een van de beste renners in het peloton. In Valence strandde hij op een zucht van Mark Cavendish, die zijn 33ste ritzege in de Tour behaalde. Voor groen en het record van Eddy Merckx moet de Brit vandaag wel over de Mont Ventoux geraken.

Een onzacht contactje met Kasper Asgreen in volle finale kwam hem bijna op een valpartij te staan. De Deen kwam zich verontschuldigen even voorbij de meet. Wout van Aert kon erom lachen. “Hij legde me bijna tegen de grond”, grinnikte hij. “Het was hectisch, maar uiteindelijk is er niets gebeurd.”

Het geeft aan hoe goed Van Aert weer in zijn vel zit. “Ik ben blij met de benen. Ik ben goed gerecupereerd van de rustdag. De finale was leuk met de wind en die kleine helling. We probeerden Jonas Vingegaard mee vooraan te houden en dan zit ik natuurlijk ook zelf in de spits van het pak om voor de sprint te gaan. Dat lukte aardig, maar uiteindelijk word ik geklopt door een sterkere man.”

De analyse van zijn sprint had Van Aert ook snel klaar. “Mark Cavendish is supersterk, maar hij heeft ook een superieure lead-out. Niemand haalt het in zijn hoofd om een treintje te maken naast dat van Deceuninck-QuickStep. Dus is het vechten voor het wiel van Cavendish en daar heeft Mike Teunissen me perfect afgezet. Dan was het aan mij. Ik kwam net tekort. Ik zat in het wiel waar iedereen op aast, dus ik heb geen excuus. Ik kwam ernaast, maar was niet sterk genoeg om hem te passeren.”

Superieure lead-out

Van Aert kon op één man rekenen om hem af te zetten, terwijl Cavendish er op twee kilometer van de meet nog een handvol voor zich uit had rijden. Van Aert heeft respect voor het werk van The Wolfpack. Hij denkt in elk geval na over wat hij daartegenover kan plaatsen. Na vier plekken in de top tien zit die ritzege er stilaan aan te komen.

“De trein van Cav staat zo goed op de rails, die factor helpt hem al voor de helft aan de overwinning. Maar ik wil zeker geen afbreuk doen aan zijn sprints, want Cav is duidelijk nog niet versleten. Het is vooral knap om te zien hoe zij als team zo’n prachtig werk leveren. Het zal voor mij zaak zijn om het in een zwaardere spurt opnieuw te proberen of het eens anders aan te pakken.”

Het hele team deelt weer in de vreugde bij Deceuninck-QuickStep. Beeld ANP

Ook Jasper Philipsen sprintte gisteren naar een podiumplek. Vier keer kon hij al aan de zege ruiken in deze Tour, maar op die eerste zege is het nog altijd wachten. “Dat is zeker stom”, klonk het bij de 23-jarige Limburger. “Ik had misschien iets meer moeten vechten voor het wiel van Cav, maar Wout zat erin en die duw je niet zomaar aan de kant. Of ik deze keer te braaf was? Ik heb geen kwakken uitgedeeld, misschien had ik dat wel moeten doen. Ik kon pas op 80 meter aangaan omdat ik nergens plek vond. Het is klote dat ik er altijd zo dicht bij ben, maar ik blijf vechten om er eentje te winnen.”

Alaphilippe in de lucht

Al 33 overwinningen telt Cavendish in totaal. “Ik probeer alles te winnen wat ik kan in deze Tour.” Om het record van 34 zeges van Eddy Merckx te evenaren moet de Brit vandaag binnen tijd in Malaucène geraken, na een dubbele beklimming van de Mont Ventoux. En dan weer verder tot Parijs.

De beelden na de finish in Valence waren inmiddels vertrouwd. Cavendish viel al zijn ploegmaats in de armen. Gisteren tilde hij wereldkampioen Julian Alaphilippe zelfs in de lucht; die wist zich niet meteen een houding te geven. Soms weent Cavendish, gisteren hield hij het droog. En voorts toonde hij een en al dankbaarheid voor zijn ploeg. “Ik heb niets moeten doen.”

Tim De Clercq en Dries Devenyns kregen een speciale vermelding. Cavendish: “Ze houden me voorin en ze houden me uit de wind. Dries zie ik werkelijk in élke bocht. Het gaat er niet alleen om dat ze vol gas gaan, ze hebben ook de hele tijd controle.”

In de studio van France 2 verbaasde Laurent Jalabert zich over de merkwaardige comeback van Cavendish. “Hij is drie jaar onzichtbaar gebleven. Cavendish was het omgekeerde van Lucky Luke; hij sprintte trager dan zijn schaduw. Stel je voor dat Chris Froome volgend jaar zou terugkomen om de Tour te winnen. Dat zou van dezelfde orde zijn.”

Het mooie decors tussen Albertville en Valence. Beeld ANP

De terugkeer van Cavendish naar de top van het wielrennen heet een sprookje te zijn, waar Jalabert zich gisteren toch vragen over stelde. Ook Tadej Pogacar kreeg al onheil over zijn hoofd. Iemand merkte op dat alle sprinters die bij Patrick Lefevere weggingen daarna niet meer wonnen. Cavendish doet het omgekeerde. Om op zijn 36ste weer de beste sprinter van de wereld te worden. Hoe dat komt? “Dit is de eerste maal in lang dat de excuses waarom ik niet meer win op zijn", sprak Cavendish. “Nu is alles perfect. Dan is er geen reden om niet te winnen.”

Van Aert lijkt een van de enigen die Cavendish in deze Tour nog van het record van 34 ritoverwinningen van Merckx kan houden. “Speciaal voor Eddy ga ik mijn best doen, maar toch ook een beetje voor mezelf”, kon er opnieuw een brede grijns vanaf. Eerst nog even die dubbele portie Mont Ventoux verwerken vooraleer er nieuwe mogelijkheden komen voor Van Aert. “Ja, elke dag is zwaar in de Tour. Het wordt waarschijnlijk warm en dan zal het zeker lastig klimmen worden. Hopelijk staan er veel Belgen langs de weg.”