Cavendish jaagt ondanks slechte voorbereiding op 54ste ritzege in grote ronde

“Ik kijk uit naar mijn eerste grote ronde met Astana”, vertelt de bijna 38-jarige Mark Cavendish. “De Giro is een wedstrijd waar ik van geniet. We hebben een zeer sterk team dat bestaat uit een mix van talent en ervaring om elke dag voor de etappezege te gaan.”

Met renners als Joe Dombrowski, Christian Scaroni, Simone Velasco, Samuele Battistella, Vadim Pronskiy, Luis León Sánchez en Gianni Moscon beschikt de Brit niet echt over een lead-out. “Met een team dat niet alleen gericht is op de sprints valt de druk een beetje van mijn schouders”, bekijkt Cavendish het positief. “En ik weet dat ik in de vlakke ritten het vertrouwen heb. Ik zal er ook alles aan doen om mijn teamgenoten te steunen in de andere etappes.”

Ziekte

Het parcours maakt het aantal sprintkansen onvoorspelbaar, zegt Cavendish. Zijn teller staat momenteel op 16 ritzeges in de Giro, 34 in de Tour en 3 in de Vuelta. “Ik kijk ernaar uit om mijn aantal ritzeges in de Giro uit te breiden.”

De ‘Manx Missile’ kende geen al te beste voorbereiding op zijn 22ste grote ronde (na 13 Tours, 6 Giro’s, 2 Vuelta’s). Hij werd ziek in het klassieke voorjaar, waardoor hij moest passen voor Gent-Wevelgem. In de Ronde van Romandië gaf hij op na dag twee, ook wegens ziekte. “Zoals een groot deel van het peloton is gezond blijven iets waar we bijzondere aandacht aan moeten besteden. Ik heb dit jaar een paar ziektes gehad, maar gelukkig niets ernstigs.”

In de sprintetappes zal Cavendish moeten afrekenen met onder anderen Mads Pedersen, Kaden Groves en Pascal Ackermann.