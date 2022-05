Cavendish draait tijd terug in eerste sprint: ‘Hij blijft het doen’

In mei 2008 was Mathieu van der Poel nog een voetballertje van Willem II. In mei 2008 zag de achtjarige Biniam Girmay op tv voor het eerst zijn favoriete voetbalploeg Manchester United aan het werk. Ze eindigden gisteren respectievelijk zeventiende en vierde.

De winnaar van gisteren won in mei 2008 zijn eerste massasprint in de Giro. Veertien jaar later zit hij aan zestien stuks: Mark Cavendish. “Een fenomeen. Toen hij vorig jaar naar de ploeg kwam, had iedereen hem afgeschreven. Maar hij blijft het doen”, jubelde ploegmaat Pieter Serry in Hongarije.

Cavendish dankte de zege aan voortreffelijk werk van zijn ploegmaten bij QuickStep-Alpha Vinyl. In de slotkilometer verteerde de blauwe trein als beste de laatste rotonde. “Net voordien zaten we nog ingesloten, maar een indrukwekkende Ballerini zette alles recht”, duidde ploegleider Geert Van Bondt. Na Ballerini was het aan Van Lerberghe, Morkov leidde de sprint in. “We voerden ons plan goed uit, maar ‘Cav’ moest wel van ver aangaan”, zei Morkov.

Op driehonderd meter van de streep begon de Brit aan zijn sprint. “Ik kon het gelukkig volhouden. Ik ben enorm blij”, zei Cavendish, die scherp oogt. “Hij heeft in Griekenland veel lange duurtrainingen gedaan, afwisselend met snelheidstrainingen op de piste. Dezelfde voorbereiding als voor de Tour van vorig jaar en hij trapt ook dezelfde waarden als toen. We wisten dat hij goed was”, vertelde Van Bondt.

De hoge bergen overleven moet dus lukken om ook in de tweede en derde week te sprinten. Van Bondt: “Dat is de bedoeling. We hebben onze ploeg ook zo samengesteld.”

Is de Brit net als in de Tour vorig jaar begonnen voor een serie zeges? Het kan, maar net als in de Tour recordhouder worden zit er niet in. De 42 stuks van Mario Cipollini zijn buiten proportie. In mei 2008 had de Italiaan net zijn fiets aan de haak gehangen.

Yates pakt uit

Op zaterdag won Simon Yates de 9,2 kilometer lange tijdrit met verve en bevestigde zijn favorietenrol. “Het is nog maar de tweede keer in mijn carrière dat ik een tijdrit win, en mijn eerste in een grote ronde. Ik ben dus wat verrast”, zei de Britse kopman van Team BikeExchange.

In een vlakke, lange tijdrit is Yates geen hoogvlieger. In het korte werk en met een helling aan het eind geniet hij wel een reputatie. In de Giro 2019 eindigde hij tweede na Primoz Roglic in een vergelijkbare chrono. Dit jaar werd hij vijfde in de tijdrit van Parijs-Nice, 13,4 kilometer met een gelijkaardig profiel.

Yates is dus goed begonnen aan zijn raid naar roze. Ook Tom Dumoulin (op 0:05), Wilco Kelderman (0:13), Pello Bilbao (0:18), João Almeida (0:18), Vincenzo Nibali (0:19) en Richard Carapaz (0:24) hebben hun start niet gemist. Gezien hun matige tijdrit-cv zijn Romain Bardet (0:24) en Mikel Landa (0:33) zelfs uitstekend begonnen.

Dat kan niet worden gezegd van het Movistar-duo. Alejando Valverde (0:41) nam geen risico’s op het voor hem te gevaarlijke parcours. Zijn Colombiaanse ploegmaat Ivan Sosa volgt op 1:23 van Yates en mag eindwinst eigenlijk al vergeten. De Italiaanse hoop Giulio Ciccone volgt op 50 seconden van de Brit en moet zijn tijdritcapaciteiten bijschaven, wil hij ooit de Giro winnen. Ook Miguel Angel López (0:42) trekt met een stevige achterstand naar de Etna.