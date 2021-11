Cats zetten nederlaag tegen Bosnië recht met goede tweede helft tegen Duitsland

Valéry Demory had na de nederlaag tegen Bosnië een reactie gevraagd van de Belgian Cats. Een nieuwe verliespartij zou de kansen op kwalificatie voor het EK basketbal in 2023 serieus hypothekeren. De Fransman wou een valse noot absoluut vermijden voor een volgepakte Lange Munte in Kortrijk.

Toch was het in de eerste helft tegen Duitsland nog zoeken voor de Cats. De nieuwe plays onder Demory kwamen er niet altijd even vloeiend uit. Op Emma Meesseman kun je evenwel huizen bouwen, het was vooral dankzij de Ieperse en Antonia Delaere dat de Cats gelijke tred hielden met Duitsland.

Na de pauze zag het er een stuk beter uit. De Cats stonden verdedigend goed en vonden ook aanvallend beter hun draai. Naast Meesseman (25 ptn) en Delaere (17 ptn) ging ook de rest aan het scoren. Met een uitstekend derde quarter (26-13) werd een beslissende kloof uitgebouwd.

In het slot kwam de zege voor de Cats niet meer in het gedrang. Het scoreverschil liep met een eindstand van 84-55 zelfs nog op tot 29 punten. Concurrent Bosnië won gisteren ook van Noord-Macedonië en blijft leider in de kwalificatiegroep.

Alleen de tien groepswinnaars en de vier beste tweedes plaatsen zich voor het EK in Israël en Slovenië. In november 2022 spelen de Cats thuis tegen Noord-Macedonië en Bosnië-Herzegovina, in februari 2023 uit tegen Noord-Macedonië en Duitsland. (DMM)