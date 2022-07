Casper Nielsen: ‘Na vorig jaar heb ik het gevoel dat alles mogelijk is in het voetbal’

Hij droomde al van de Champions League toen hij vijf jaar oud was. En dus koos Casper Nielsen na drie jaar Union voor Club Brugge. ‘Alles is hier fantastisch, er zijn geen excuses.’

Casper Nielsen (28) straalt bij de begroeting in het Belfius Basecamp. Logisch, de Deen wordt papa in januari en tekende een contract bij de landskampioen. Binnenkort verhuist hij naar Knokke-Heist, vlak bij het trainingscentrum in Westkapelle. “Een leuke stad. Er wonen veel ploegmaats, je kunt er op het strand wandelen. Eigenlijk is het perfect.”

Zijn debuut, een invalbeurt tegen Racing Genk, kwam er vorige week in “an amazing atmosphere”. Zondag in Eupen hoopt hij in de basis te staan. En wat de toekomst brengt? “Als je in iets gelooft, is alles mogelijk.”

Hoe stresserend waren de voorbije weken?

“Ik was vooral opgelucht toen ik mijn handtekening zette. Het heeft bijna twee maanden geduurd. Ik weet dat zoiets eigen is aan het voetbal, maar het is moeilijker dan de mensen denken.”

Wat maakt het zo moeilijk?

“Alles. Niet vergeten: ook de media schreven er veel over. (grijnst) Dingen die niet altijd waar waren. Ik wilde zogezegd niet trainen en niet spelen. Klopt niet. Ik had een goed gesprek met coach Karel Geraerts (van Union, FDZ) en we zochten gezamenlijk naar de beste oplossing. Hij wist ook dat de kans groot was dat ik zou vertrekken. Ik heb trouwens nog meegespeeld in de voorbereiding. En ik ben fitter dan ooit.

“Was het gemakkelijk om elke dag met de juiste mindset en focus op de club te komen? Neen. Maar ik ben altijd professioneel gebleven, wat sommigen ook mogen beweren. Het was tijd voor mij om iets nieuws te proberen. Het is zeker niet zo dat ik niet graag bij Union was.”

Plots kreeg zaakwaarnemer Mogi Bayat een mandaat van de club. Wist jij dat?

“Dat is inderdaad verschenen in de media. Kijk, Union heeft veel voor mij betekend. De voorbije drie jaren waren crazy en ik wilde in een goede verstandhouding vertrekken.”

Toonde Club Brugge al interesse tijdens de play-offs?

“Neen, ze hebben het echt professioneel aangepakt. Ze wilden niet in mijn hoofd kruipen. Ze toonden respect en wachtten tot het seizoen was afgelopen. Ik kon focussen op Union en mijn eigen prestaties.”

Was het nu of nooit voor jou? Je bent 28 jaar en eigenlijk een laatbloeier.

“Ik wil toch graag benadrukken dat ik veel matchen heb gespeeld op het hoogste niveau in Denemarken (bij Esbjerg en Odense, FDZ). Weet je waarom ik destijds tekende bij Union? Omdat ik heel erg geloofde in het project. Ik kon naar betere competities, naar betere clubs. Als ik er nu op terugkijk, is alles gebeurd zoals ik het me vooraf had voorgesteld. Elke doelstelling die ik mezelf had opgelegd, heb ik behaald. Daar ben ik trots op. Maar om de volgende stap te zetten heb je soms een nieuwe omgeving nodig.”

Brugge, dus. Je lijkt hier nu al heel tevreden.

(knikt) “Zeer zeker. Een voetballer wil zo hoog mogelijk spelen, dat werkt motiverend. Zonder die motivatie is het volgens mij moeilijk om te overleven in de voetbalwereld.”

Casper Nielsen: "We willen iets betekenen in de Champions League." Beeld Photo News

Waarom koos je eigenlijk voor de landskampioen? Er waren ook andere ploegen zoals AA Gent geïnteresseerd.

“Dat is eigenlijk simpel. Toen ik bij Union zat, wilde ik promoveren met de club. Toen dat lukte, wilde ik het goed doen in de Jupiler Pro League en mezelf tonen. Vervolgens was het mijn droom om naar de grootste club in België te gaan. Ik ben er dus van overtuigd dat dit de juiste move is voor mij. Ze wilden mij er ook écht bij. Die keuze was niet moeilijk.”

Was een transfer naar AA Gent een optie voor jou?

“Ik heb alle voorstellen bekeken. Maar Club Brugge was mijn prioriteit.”

Je scoorde in de play-offs tegen Club. De goal werd uiteindelijk afgekeurd. Maar je vierde eerst door je hand ostentatief achter je oor te houden.

“Het toont hoe ik ben als voetballer. Voetbal is emotie, het is deel van het spel. Ik herinner me die fase. Toen ik na mijn doelpunt naar de tribunes keek, zag ik een drietal mensen zo staan (steekt zijn beide middelvingers in de lucht, FDZ). Ach, noem het de emoties van het moment.”

Ben je nu stiekem blij dat het doelpunt werd afgekeurd?

“Nee. Ik speelde op dat moment voor Union. Ik heb me altijd 100 procent gegeven. Natuurlijk wilde ik die goal scoren, en we verdienden het ook. Maar Club Brugge was op het einde slimmer dan wij.”

Drie jaar geleden speelde je in tweede klasse en nu ga je naar de Champions League. Had je daarvan durven dromen?

“Ik speelde drie jaar geleden inderdaad nog tegen Lommel en RWDM. Dat zijn geen gemakkelijke wedstrijden. Je moet je telkens aanpassen, het gaat hard tegen hard. Maar in de winter waren de velden soms zo zwaar. Ik herinner me een wedstrijd in Molenbeek. Het had geen enkele zin om voetbalschoenen aan te trekken. Maar ik ben er mentaal sterker uit gekomen. Niets kan me nog verrassen. En de Champions League, daar droom ik al van sinds ik vijf jaar was. Het is het hoogste wat je kunt bereiken op clubniveau.”

Wat is jouw eerste indruk van Carl Hoefkens?

“Zijn voetbalfilosofie is de perfecte match met mij. Ook daarom raakte ik snel overtuigd. Het powervoetbal, de dynamiek die ervan uitgaat: fantastisch."

Is het hier een vriendenbende zoals bij Union?

“De sfeer is goed, hoor. Iedereen heeft me vanaf dag één geholpen, het contact liep vlot. Kleedkamers mag je echter niet vergelijken. Bij Union speelden we twee jaar samen, dan bouw je relaties op.”

Club Brugge heeft de laatste jaren zoveel gewonnen. Soms durft er dan al eens gemakzucht op te treden. Voel je nog dezelfde drive en energie bij de spelers?

“Ja. En is dat op bepaalde momenten niet het geval, dan zal ik hen pushen. Want ik wil de titel pakken. Vorig jaar kon ik er al aan ruiken. Mentaal was het zwaar. Het heeft twee weken geduurd voor ik het uit mijn hoofd kon zetten. Die ontgoocheling was zó groot. We stonden 230 dagen op kop en op het einde van de rit verloren we twee keer. Mijn grootste focus is dus de titel met Club Brugge.”

Een topclub waar de druk een pak hoger ligt dan bij de sympathiekste club van het land. Kan jij daarmee omgaan?

“Het houdt voetballers scherp. Je moet druk in iets positiefs omzetten. Daarbij, in Union was er in de terugronde ook best wat druk. Plots waren we titelkandidaat.”

Is druk een van de redenen dat jullie de titel niet hebben gepakt?

“Ik denk het niet. We waren vooral ongelukkig in sommige wedstrijden. Ik vond Union de beste ploeg in de play-offs. Club Brugge had meer ervaring, speelde clever en maakte vaker de juiste keuze op de beslissende momenten.”

Wat is volgens jou de grootste uitdaging bij de landskampioen?

“Het veld op stappen en móéten winnen. Elke match opnieuw. We willen bovendien iets betekenen in de Champions League. Na vorig jaar heb ik het gevoel dat alles mogelijk is in het voetbal. Wil je voor elkaar werken en je leven geven, dan kan er veel gebeuren. Laten we hopen op een goede loting.”

Wat zou een goede loting zijn?

(lacht) “Nee, daar ga ik niet op antwoorden. Ik wil achteraf niet stupid lijken.”

Voor Club Brugge spelen betekent meer exposure. Maakte je deze keuze ook niet met de nationale ploeg in het achterhoofd?

“Ik wil voor mijn land spelen, dat is een ambitie. Ik heb met Kasper Hjulmand (de Deense bondscoach, FDZ) gesproken en hij vindt dit de juiste keuze voor mij. Ik hoop dat het mijn kansen op een selectie vergroot. Maar de concurrentie is enorm in Denemarken. Kijk naar die kern. We zijn nooit sterker geweest dan nu. Maar mijn initiële focus ligt bij Club Brugge. Het is hier fantastisch, er zijn geen excuses.”

Nog een laatste vraag. Vorig seizoen was je een van de beste middenvelders van de competitie. Kan je dat herhalen bij Club Brugge?

“Dat is de bedoeling. Daarom is het belangrijk dat ik me snel aanpas. Ik bekijk veel video’s en praat vaak met de coach. Maar ik zal moeten vechten voor mijn plaats. Ook al heeft de club veel voor mij betaald en denk ik toch wat speeltijd te krijgen de komende maanden.”