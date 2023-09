Carrasco verdedigt zijn transfer naar Al-Shabab: ‘Op een bepaald moment wil je geen risico’s meer nemen’

De winger riep zelf de pers samen om zijn transfer te verklaren. “Ik stelde vast dat iedereen er vragen over had.” Een lachje volgde. “Dan moeten we er nadien niet meer over spreken.”

Yannick Carrasco zat er ontspannen bij in Tubeke, vlak voor de reis naar Azerbeidzjan. “Weet je, ik ben dertig en ging mijn laatste contractjaar in bij Atlético Madrid. Ik heb voor de zekerheid van Al-Shabab gekozen, het was mijn enige concrete optie. Jullie zouden toch ook twee keer nadenken mochten jullie zo’n aanbod krijgen?” Carrasco zal er naar verluidt 13 miljoen euro per jaar verdienen.

“Ik weet dat ik de kwaliteiten heb om bij goede clubs te spelen. Alleen, wat als je op deze leeftijd geblesseerd raakt? Ik heb daarover gesproken met Axel Witsel. Hij had een blessure in zijn laatste jaar bij Borussia Dortmund. Nadien speelde hij niet meer aan 100 procent of ontspannen. Dat gevoel had ik ook in de voorbereiding met Atlético. Ik hield me in en dat kun je eigenlijk niet maken. Bovendien, het kampioenschap in Saudi-Arabië evolueert. Sterren uit het Europese voetbal trekken naar daar.”

Daarmee doelt hij op de Neymars, Benzema’s en Ronaldo’s dezer wereld. “Op een bepaald moment in je carrière wil je geen risico’s meer nemen. En dit kan verrijkend zijn: een nieuwe cultuur, een nieuwe competitie… Ik hou van avontuur en het is niet dat mijn talent ineens verloren gaat”, stelde Carrasco.

“Of het niet louter een financiële keuze was? Het was alles samen. Met Barcelona heb ik een paar keer gebeld, maar dat ging uiteindelijk niet door. Zij moesten toelating krijgen van La Liga door hun financiële situatie. En Atlético heeft nooit een officieel bod op tafel gelegd voor een contractverlenging.”

Twee op vijftien

Wie Saudi-Arabië zegt, denkt aan de schending van de mensenrechten. “Het is moeilijk om daarover te oordelen”, aldus Carrasco. “Het is een mooi land. Ik ben er al geweest en ik heb gezien hoe vrouwen daar rondlopen, ik zie hoe Neymar, Ronaldo en Benzema daar leven met hun gezin. Ik luister niet naar wat andere mensen zeggen. Ik heb er niets bijzonders gezien.”

Sportief is Al-Shabab geen hoogvlieger. Het telt slechts twee punten uit vijf matchen, coach Marcel Keizer werd eerder deze week ontslagen. Carrasco: “We zijn inderdaad slecht gestart. Maar het blijft onze ambitie om in de top vijf te eindigen. De club zou nog één of twee spelers willen aantrekken in de komende dagen.”

Schrik dat de bondscoach hem zal vergeten heeft de winger niet. “Er zijn genoeg jongens die ginder spelen en nog voor hun land uitkomen. Ik zal ervoor moeten werken, net zoals ik in China deed.”