Carrasco en Benteke helpen Rode Duivels aan plaats op WK: ‘Vijf keer op een rij is speciaal’

Voor Carrasco was zijn goal natuurlijk het meest in het oog springende moment. “Het was inderdaad een mooie goal”, glunderde hij. De buitenspeler van Atlético Madrid vlamde de bal vroeg in de tweede helft mooi in de linkerbovenhoek. “Hij hoort zeker bij de vijf mooiste goals in mijn carrière. Twee weken geleden bij Atlético maak ik ook al een mooi doelpunt. Dat is twee op een rij. Het gaat goed. Ik speel met vertrouwen en ben fysiek top, daarom schiet ik op dat moment ook op doel.”

“Deze kwalificatie was heel belangrijk voor ons”, ging Carrasco verder. “We zijn er opnieuw bij op een groot toernooi. We winnen vandaag voor eigen volk en kunnen een feestje bouwen met de fans. Na de Nations League was er even een moeilijk momentje. Maar vandaag hebben de fans ons opnieuw gepusht. Het was een mooie avond.”

Christian Benteke sloot zich aan bij zijn ploegmaat. “Deze kwalificatie is voor ons land iets grandioos. We gaan voor de vijfde keer op rij naar een groot toernooi. Dat is niet niets. Je mag de kwalificatie niet onderschatten.”

Yannick Ferreira-Carrasco viert met Christian Benteke na zijn goal tegen Estland. Beeld AFP

Ook Benteke pikte zijn doelpuntje mee en speelde een sterke match. “In de speeltijd die ik krijg probeer ik zo veel mogelijk te tonen”, legde hij uit. “Dat is vandaag gelukt, denk ik. Of ik meer zou moeten spelen? Dat is aan de coach. Ik focus me op mijn prestatie. Ik zorg dat ik altijd klaar ben. Ik speel nog steeds in de Premier League, de beste competitie ter wereld. Wekelijks treffen we de beste teams van Europa. Ik ben er fier op al zolang in die competitie te spelen en wil dat nog even blijven doen.”

Benteke werd ook gevraagd naar het spel van zijn maatje, kapitein Eden Hazard. “De speler Eden is de voorbije jaren een beetje veranderd door alle blessures”, aldus de aanvaller. “Hij probeert contact te vermijden, dat is logisch, maar hij doet dat heel intelligent. Als hij simpeler moet spelen, doet hij dat. Het is niet omdat hij geen vijf of zes spelers dribbelt dat hij niet meer belangrijk is voor ons.” Ook Carrasco zag dat Hazard nog steeds van groot belang is voor de ploeg. “Hij hield de bal goed bij, waardoor we konden aansluiten. Eden is nog steeds een belangrijke speler voor ons. En dat zal hij ook zijn tijdens de komende grote toernooien.”