Carlos Rodriguez jongste Spaanse ritwinnaar in Tour ooit

Het vorig leeftijdsrecord stond op naam van Pedro Torres (24 jaar en 80 dagen oud in de Tour 1973). Gespreid over de drie grote ronden is Rodriguez de jongste ritwinnaar sinds Miguel Diaz Rodriguez in de Vuelta 1991.

De jonge belofte reed overigens ook de snelste afdaling van de Joux Plane. Om zijn achterstand van 25 seconden bovenop de top goed te kunnen maken op Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard en het duo vervolgens los te rijden, stoomde hij in de laatste twaalf kilometer aan een gemiddelde snelheid van 58,6 km/u richting Morzine. Dat is liefst twee kilometer per uur rapper dan de twee tenoren. Rodriguez’ maximaal geregistreerde daalsnelheid bedroeg overigens 93,4 km/u. Don’t try this at home.