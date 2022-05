Carlos Alcaraz: vorig jaar nog onbekend, nu toernooifavoriet in Parijs

Het gaat snel met Carlos Alcaraz. Het net negentienjarige Spaanse tennistalent behoorde vorig jaar niet eens tot de beste honderd spelers van de wereld en zijn naam prijkt inmiddels op de zesde plaats van de mondiale ranglijst. Zijn coach Juan Carlos Ferrero (42) predikt rust, maar ook hij staat versteld van de stormachtige ontwikkeling van zijn pupil. “Hij neemt de trap naar de top met vier treden tegelijk.”

Ferrero was in 2003 de laatste Spaanse kampioen op Roland Garros voordat zijn illustere landgenoot Rafael Nadal het Franse grandslamtoernooi in totaal dertien keer op zijn naam schreef. Met Alcaraz heeft hij een speler onder zijn hoede die de eerste Spaanse winnaar na Nadal kan worden in Parijs.

Na zijn indrukwekkende zege eerder deze maand in Madrid, zijn tweede masterstitel in 2022, stond Alcaraz op alle voorpagina’s van de Spaanse sportkranten. Zijn prestatie verdreef de verslagen van de Madrileense voetbalderby tussen Real en Atlético naar de achtergrond. De pers bombardeerde ‘Carlitos’ onmiddellijk tot de grote favoriet voor Roland Garros.

Ook Nadal en Novak Djokovic, op het gravel van Madrid allebei verslagen door Alcaraz, schroomden niet om hem naar voren te schuiven als een van de grote kanshebbers in Parijs. In zijn eerste ronde maakte hij alvast korte metten met de Argentijn Juan Ignacio Londero (6-4, 6-2 en 6-0).

Zelfverzekerde indruk

Ondanks zijn jonge leeftijd maakt Alcaraz een volwassen indruk, zowel fysiek als mentaal. Na zijn verloren partij in Barcelona, die 3 uur en 35 minuten duurde, noemde Djokovic de volwassenheid en moed van zijn vijftien jaar jongere tegenstander indrukwekkend. “Ik ben mentaal enorm gegroeid”, zei Alcaraz zelf. “Dat is ook de reden waarom ik nu al op dit niveau speel en grote wedstrijden kan winnen.”

Waar coach Ferrero de verwachtingen rond zijn pupil probeert te temperen, daar is Alcaraz uitgesproken over wat hij wil én kan. “Ik ben er klaar voor om met iedereen op alle ondergronden te concurreren”, zei hij na zijn triomf in Madrid, waar hij voor een primeur zorgde, niet zijn eerste en waarschijnlijk niet zijn laatste. Nooit eerder won een speler op een graveltoernooi van zowel Nadal als Djokovic.

Zijn toegeschreven rol als favoriet op Roland Garros brengt hem niet in de war. “Ik zie het als een bron van motivatie, niet als druk.”

Vergelijkingen

Uiteraard wordt hij, zeker in eigen land, vergeleken met Nadal. Ook door de grootmeester zelf, die zich herkent in de nederigheid, het arbeidsethos en de passie die Alcaraz kenmerkt. Hij wordt ook al de nieuwe ‘Rafa’ genoemd, maar zelf wil hij daar niets van weten. “Er komt geen nieuwe Nadal, ik ben Carlos.”

Er is wel een opmerkelijke overeenkomst. Op 25 april 2022 werd Alcaraz de op één na jongste speler die de top tien binnenkwam, op de dag af 22 jaar nadat Nadal, destijds een maand jonger, zich onder de beste tien tennissers schaarde.

Coach Juan Carlos Ferrero: "Hij neemt de trap naar de top met vier treden tegelijk." Beeld AFP

Het spel van Alcaraz heeft meer weg van dat van Roger Federer dan van Nadal. In zijn jongste jeugd was de Zwitser zijn idool en Wimbledon is zijn favoriete toernooi is. Alcaraz beschikt over het fluwelen balgevoel van Federer en hij schroomt niet om service-volley te spelen. Hij is snel en kan vanuit het achterveld met imposante slagen de rally’s domineren. Een van zijn favoriete wapens is het dropshot, de korte bal vlak achter het net, waarmee hij tegenstanders tot wanhoop kan brengen. Ook de lob gebruikt hij regelmatig, doorgaans met grote nauwkeurigheid. “Mijn kracht is de variatie in mijn spel”, meent Alcaraz, “en spelen om te winnen zit in mijn DNA”.

Eerste stappen

Ferrero stond te boek als een specialist op gravel, maar kon ook op andere ondergronden uit te voeten. Naast zijn zege op Roland Garros in 2003 haalde hij de finale op de US Open, de halve eindstrijd op de Australian Open en tweemaal de kwartfinales op Wimbledon.

Op zijn tennisacademie in Villena, Alicante, bevinden zich tien gravelbanen, acht hardcourts waarvan twee overdekt en een kunstgrasbaan. In de vier jaar dat ‘Mosquito’ coach is van Alcaraz heeft hij zijn pupil gevormd tot een allroundspeler. In maart won hij het masterstoernooi van Miami op hardcourt en van de 32 partijen die hij dit jaar speelde, verloor hij er maar drie.

De eerste tennisstappen zette Alcazar op de Murcia Country Club in zijn geboortestad El Palmar, een kustplaats in de regio Murcia. Na zijn zege in Madrid keek hij terug op die tijd. “Natuurlijk kon ik mij op dat moment niet voorstellen dat ik dit niveau zou bereiken. En helemaal niet dat ik de Madrid Open zou winnen.”

In de Spaanse hoofdstad werd hij de eerste speler die met Nadal, Djokovic en Alexander Zverev drie spelers uit de mondiale top vijf versloeg. Doet hij dat opnieuw op Roland Garros? “Ik ben niet bang om te zeggen dat ik een grand slam wil en kan winnen.”