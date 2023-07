Carlos Alcaraz verslaat Novak Djokovic in Wimbledon-finale na vijf sets

Voor de twintigjarige Alcaraz is het zijn tweede grandslamtitel. Eind vorig seizoen won hij zijn eerste major door in de finale van de US Open (waar de niet-gevaccineerde Djokovic niet deelnam) de Noor Casper Ruud te verslaan.

De jonge Spanjaard nam voor de derde keer deel aan het toernooi in de All England Club. Na een snelle exit bij zijn debuut in 2021 (tweede ronde) haalde hij vorig jaar de achtste finales (vierde ronde). Het nummer 1 van de wereld heeft nu twaalf toernooizeges op zijn erelijst. De helft daarvan behaalde hij dit seizoen.

Voor Novak Djokovic blijft het voorlopig bij zeven Wimbledontitels, een minder dan recordhouder Roger Federer. De Serviër mist ook de kans om zijn record van 23 grandslamzeges verder aan te scherpen én om Alcaraz opnieuw te onttronen als nummer 1 van de wereld.

De 36-jarige Djokovic had de vorige vier edities van Wimbledon allemaal gewonnen (2018, 2019, 2021 en 2022 - in 2020 was er door corona geen organisatie). Zijn laatste nederlaag in de All England Club dateerde van 2017 toen hij in de kwartfinale tegen de Tsjech Tomas Berdych moest opgeven.

Met een kushandje reageerde Djokovic richting de Alcaraz-fans in set vier nadat hij voor een beslissende break had gezorgd. Beeld AP