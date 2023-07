Carlos Alcaraz overtroeft grootmeester Djokovic in Wimbledon-finale

Met tennissensatie Carlos Alcaraz voltrok zich een wisseling van de wacht op Wimbledon. Zijn overwinning op Novak Djokovic deed denken aan een afrekening met de oudere generatie.

Hij had kunnen wachten. Carlos Alcaraz is pas 20 jaar, staat aan het begin van zijn tenniscarrière en heeft nauwelijks graspartijen in zijn benen. Verliezen was geen schande tegen de recordhouder met 23 grandslamtitels op zijn naam. Maar waarom wachten, als de favoriet nu te verslaan was?

In een zinderende vijfsetter won Alcaraz zijn eerste Wimbledon. Het werd op het Centre Court 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4. De jeugd, de aanvoerder van een nieuwe generatie, met voor aanvang slechts de ervaring van één gewonnen grandslamfinale op zak (US Open), won het van de tennisgrootheid die zondag zijn 35ste grandslamfinale speelde (24 maal winst).

Onhandig probeerde Alcaraz na afloop zijn opponent te prijzen, ten overstaan van een gevuld stadion. “Ik begon ooit met tennisspelen door naar jou te kijken.” Djokovic, 36 jaar, keek gepijnigd, het publiek begon te lachen. Alcaraz: “Nee, nee. Ik werd geboren toen jij toernooien won.” Waarna Djokovic demonstratief de zilveren schaal, de prijs voor de verliezend finalist, tegen zijn oor drukte.

Het had zo anders kunnen lopen. Eerder op de middag leek het nog een saaie wedstrijd te worden. Alcaraz en Djokovic zijn de nummers één en twee van de wereldranglijst. De enige keer dat Alcaraz een grandslamtitel won, was een jaar geleden, op de US Open. Djokovic ontbrak daar. Op Roland Garros, waar de twee elkaar ongeveer een maand geleden troffen in de halve finale, eindigde de wedstrijd in een deceptie voor Alcaraz. De spanning sloeg de jonge Spanjaard op de benen, met een krampaanval en een verliespartij tot gevolg.

Zondag op Centre Court begint Djokovic volgens verwachting: vastberaden, doelgericht, met nauwelijks fouten. De Serviër presteert goed onder druk. In de volgende set wist Alcaraz het tij te keren. Zoals hij in de halve finale tegen Daniil Medvedev na een set verlost was van de spanning en zichzelf inprentte vooral te blijven lachen, ging hij nu ook vrijer spelen. Het niveau was hoog, de tennissers doen nauwelijks onder voor elkaar en uiteindelijk eindigt de tweede set in een door Alcaraz gewonnen spectaculaire tiebreak.

Vervolgens verslapt Djokovic even in de derde set, Alcaraz daarna weer in de vierde. Zo krijgt de grootse finale het einde die ze verdient: een bijna vijf uur durende vijfsetter. Waarin de onervaren grasspecialist het wint van de 36-jarige routinier. De finale is pas zijn dertiende partij op Wimbledongras

“Dit is heel snel in mijn carrière”, zegt Alcaraz dan ook na afloop. “Ik ben trots op mezelf. En ik ben verliefd geworden op gras.”