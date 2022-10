Carl Hoefkens houdt zijn Brugse troepen scherp: ‘Ik zie veel gretigheid voor duel tegen Atlético’

Jullie hebben negen op negen. Kan er een gevoel in de groep sluimeren dat winnen niet echt nodig is?

Carl Hoefkens: “Absoluut niet. Ik denk dat Atleti alles uit de kan zal halen om een goed resultaat te behalen. Ik merkte trouwens veel gretigheid en honger toen we daarnet naar het stadion reden. Daar ben ik bijzonder tevreden mee.”

De laatste jaren is het wel een paar keer fout gelopen in de laatste rechte lijn. Neemt de groep dat mee of heeft die daaruit geleerd?

“Het grote voordeel is dat ik vanaf de eerste wedstrijd gezegd heb dat ik nooit naar het verleden kijk. Deze vraag is dus eigenlijk irrelevant. Wij willen elke wedstrijd dominant voetbal spelen. We zullen de bal veel moeten hebben. Maar ik besef dat dát ook onze grootste ‘challenge’ zal zijn. Wellicht onze grootste uitdaging tot nu toe. Want Atlético is the real thing. Zij kunnen twee, drie of vier spelers wisselen zonder kwaliteitsverlies. Om op de vraag terug te komen: ik weiger te kijken naar het klassement en ik weiger te tellen.”

Hoe belangrijk wordt het om het nú te doen? Vreest u niet dat anders het momentum weg is?

“Ik kijk niet naar het verleden en ook niet naar de toekomst. Hoe, wat, waar of met hoeveel punten? Het doet er niet toe.”

Maakt een dubbele confrontatie in één week tijd het gemakkelijker of moeilijker voor een coach?

“Goh, het heeft voor- en nadelen. Wij kennen hen beter, zij ons ook. We mogen er niet van uitgaan dat ze hetzelfde gaan doen als vorige week. We zullen ons perfect moeten voorbereiden. Wij gaan ook niet hetzelfde spelen als in Brugge, hé. (grijnst) Waarschijnlijk. Misschien.”

Hoefkens had het ook nog over de kritiek in Madrid (en Spanje) op Atlético-coach Diego Simeone. “Ik zet hem in dezelfde rij als Arsène Wenger en Alex Ferguson. Omdat het moeilijk is om zolang bij dezelfde ploeg te zitten én resultaten te blijven halen. Die kritiek, daar antwoord ik niet op. Maar als je dit zolang doet bij een Europese topclub... Respect.”

Op de vraag van een Spaanse collega of Jutglà naar het WK moet, zei Carl Hoefkens. “Dat is niet aan mij om te zeggen. Luis Enrique is een heel goede coach die zijn eigen beslissingen kan nemen. Maar Ferran wordt wel elke dag beter en werkt hard.”

Atlético Madrid-Club Brugge, vanaf 18.20 uur op VTM