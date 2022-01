Cant na dertiende driekleur: ‘Het wordt elk jaar moeilijker’

Voor Cant was het nog maar haar tweede zege van het seizoen. Eerder won ze de Berencross in Meulebeke. “Het doet enorm veel deugd om hier nog eens te winnen”, zei ze na afloop. “Ook al is de ontlading niet meer hetzelfde als bij mijn eerste titel, het wordt steeds moeilijker om die driekleur binnen te halen. Vroeger was het meer vanzelfsprekend, maar nu niet. Ik ben blij dat ik nog een jaar in die trui mag crossen.”

Lotte Kopecky kende een kanonstart, Cant leek het even moeilijk te krijgen, maar in de tweede ronde kwam ze boven water. “Ik was niet snel weg bij de start en daarna had ik weinig grip op het parcours met mijn bandenkeuze. Dus ik wisselde daarna naar tubes met meer grip en daarna ging het gemakkelijker. Al was het hier zeker niet simpel koersen op dit parcours. Vooral de wind begon steeds feller te blazen en dat kostte krachten, zeker in het deel aan de zee.”

Cant vertrekt maandag op stage en wil daar de laatste hand leggen aan haar WK-vorm. “Ik heb nu deze titel op zak, ik vertrek alvast zonder druk naar het WK”, eindigde ze.