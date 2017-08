Canadees Rob Britton wint tijdrit en neemt de leiding in Ronde van Utah

De Canadees Rob Britton (Rally) heeft vandaag de derde etappe in de Ronde van Utah (2.BC) op zijn naam geschreven. Britton was in een tijdrit van negen kilometer tussen Big Cottonwood Canyon en Brighton de snelste.

De Canadees bleef in een tijd van 18:29.94 de Roemeen Serghei Tvetcov (Jelly Belly), 2e op 12 seconden, en de Amerikaan Gavin Mannion (Drapac), 3e op 25 seconden, voor.



Sepp Kuss (Rally), 17e op meer dan een minuut, verliest zijn leiderstrui aan ploegmakker Britton. Morgen wacht de renners in Utah een etappe van 203 kilometer met start- en aankomstplaats in South Jordan City. De Ronde van Utah eindigt zondag.