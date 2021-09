Campenaerts valt aan, countert, valt weer aan maar mist zege in GP van Wallonië

In de GP van Wallonië was het Victor Campenaerts van a tot z. De beste man in koers, overal op kop, behalve aan de aankomst, waar de Fransman Christophe Laporte zegevierde. Van zijn 23ste plaats werd de Belgische WK-ganger niet bepaald vrolijk.

“Het eerste wat de ploegmaats zeiden toen ik op de bus kwam was: ‘Gast, hoe kun jij verliezen met zulke benen?’” Victor Campenaerts was gisteren overal, behalve aan de finish. Hij schoof mee toen Wellens de finale openbrak op 60 kilometer van de finish, hij was een tweede keer mee toen Politt probeerde weg te geraken, hij reed opnieuw weg met een groepje op 40 kilometer van de aankomst, hij reageerde op een aanval van Paret-Peintre op 22 kilometer, hij counterde een nieuwe uitval van Wellens op 18 kilometer, een kilometer later viel hij zelf aan en op 15 kilometer nóg een keer. “Te veel van het goede”, stelde hij zelf vast. “Ik was gewoon te nerveus. Ik durfde niet te verliezen, waardoor ik op den duur op alles reageerde.”

Reed hij zichzelf zo kapot? Niet eens. Campenaerts was beresterk. Op de slotklim, de Citadel van Namen, bleef nog 25 man over. De werelduurrecordhouder was nog iets van plan in de laatste rechte lijn, maar raakte ingesloten en van die ultieme aanval kwam niks meer in huis. Christophe Laporte won de sprint makkelijk. Campenaerts werd 23ste, boos en ontgoocheld. Het duurde zijn tijd voordat hij zijn verhaal wilde vertellen. “Omdat het zo ambetant is. Ik had het hoofd koeler moeten houden.”

Campenaerts deed veel te veel, slim was dat niet, maar was hij niet erg streng voor zichzelf? Je kunt ook zeggen dat hij leergeld betaalt. Tot vorig jaar was hij een tijdrijder en weinig meer. In een halfjaar heeft hij zich omgeschoold tot een attractieve en aanvallende coureur. Dat leverde al winst op in de Giro, maar vaker loopt het nog verkeerd. In de Benelux Tour moest hij ook toegeven dat hij ervaring mist. “Ik ben het niet gewoon om in dit soort situaties te zitten”, zei hij toen. “Ik vind het niet makkelijk om altijd de juiste tactische keuzes te maken.”

Luxehelper voor Van Aert

Twee weken geleden was hij nog content met zijn goede benen, gisteren was dat niet zo. “Ik wil gewoon winnen. Dit was echt een kans. De ploeg was heel gemotiveerd, ik was de beschermde man. Ik denk niet dat er veel renners in deze koers betere benen hadden dan ik, maar als je dan niet eens meedoet voor de zege is dat zonde, toch? Ik heb de ballen niet om te gokken. Niks doen tot de lastige zware klim en er dan een galette op geven, waardoor de rest niet meer weet van welke parochie ze komen. Ik had ook kunnen wachten tot de laatste kilometer. Ik zeg niet dat ik dan win, maar ik was er alleszins veel dichter bij geweest dan nu.”

Als je ietsje slechter bent, is het makkelijker om te winnen, was zijn conclusie. “Dan moet je wel met je verstand koersen.”

Christophe Laporte wint de GP van Wallonië. Beeld Photo News

Wie zeker blij is dat Campenaerts superbenen heeft, is Wout van Aert. Hij krijgt volgende week een geweldige helper aan zijn zijde. Bij die gedachte kon Campenaerts eindelijk een keer lachen. “Ik moest deze koers niet rijden om te weten dat ik in orde ben. Als we volgende week een situatie moeten rechtzetten, weet ik dat ik kan buffelen voor Wout en dat ik de koers in een beslissende plooi kan leggen. Het is dan aan hem om het af te maken en de juiste beslissingen te nemen. Maar je begrijpt: als Wout op het WK 25 keer springt en uiteindelijk niet meedoet voor de overwinning op de ring van Leuven, dan ga ik niet blij zijn. Mijn ploegmaats zijn niet boos op mij, maar plezant is het niet.”

Nog meer goed nieuws voor Van Aert: ook Tiesj Benoot reed een alerte koers. Bij de niet WK-gangers toonde Tim Wellens nog een keer dat er niets mis is met zijn vorm. Greg Van Avermaet moest passen op 20 kilometer van het einde. Over de concurrentie viel weinig te leren. Tenzij Laporte nu plots een kandidaat-wereldkampioen is?

“Ik denk niet dat hij voor Wout een heel groot probleem is”, zei Campenaerts. “Maar op deze aankomst, op dit niveau, kon je weten dat hij heel moeilijk te kloppen zou zijn met dit koersverloop.”