Campenaerts hoopt snel op nieuw contract: ‘Het is vijf over twaalf’

Geen goed nieuws, maar Victor Campenaerts panikeert niet. De 29-jarige Antwerpenaar, die nog een contract heeft tot eind 2022, zat twaalf maanden geleden namelijk in dezelfde situatie.

“Toen was het wachten tot december om te weten of we het zouden redden of niet”, vertelde hij gisteren. “Ryder heeft dus al vaker straffe stoten uit zijn mouw geschud. We kunnen nu alleen maar hopen op een nieuw straf nummer, maar het is natuurlijk wel vijf over twaalf.”

Hoewel de situatie vergelijkbaar is met die van vorig jaar, staat Campenaerts nu een pak steviger in zijn schoenen. De werelduurrecordhouder reed een sterk seizoen en kan rekenen op de interesse van meerdere topteams, waaronder UAE en Deceuninck-QuickStep. “Daar is nog geen nieuws over, maar het spreekt voor zich dat ik deze keer niet tot december wil wachten om een keuze te maken. Of ik een deadline stel? Dat zal afhangen van mijn keuze.”