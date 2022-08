Campenaerts geniet nog meer van de ambiance dan van de zege in Leuven

Op de Bondgenotenlaan in Leuven nam Victor Campenaerts de maat van Zdenek Stybar in een sprint met twee. De Noor Alexander Kristoff won op twintig seconden de sprint van het peloton om de derde plaats. Wereldkampioen Julian Alaphilippe speelde geen rol van betekenis.

“Ik had deze koers echt wel met rood aangekruist”, reageerde Campenaerts. “Ik vind het parcours fantastisch. Ik woon hier al een tijdje in de buurt en ken het hier als mijn broekzak. De ploeg was bijzonder gemotiveerd. Wij hebben altijd overwicht gehad. Winnen van Stybar in de sprint is ook wel speciaal. Ik drong hem de kop op, hij was op papier de snelste van ons tweeën.”

Goed gevoel

Voor Campenaerts was het de eerste zege van het seizoen, nadat hij eerder dit jaar al vierde werd in Dwars door Vlaanderen en brons pakte op het Belgisch kampioenschap tijdrijden. “Ik voel me de laatste tijd wel goed. Koersen draait niet alleen om winnen. Ik besef door ouder te worden dat er meer achter het wielrennen schuilgaat. Voor mij betekent koersen plezier, vriendschap en een toffe beleving. Voor de supporters is dat vooral entertainment en voor sommige mensen is wielrennen hoop.”

Lotto-Soudal had ook Arnaud De Lie mee in de vlucht, maar de sprinter moest voor de finale afhaken. “Wij hebben dan maar geschakeld. Ik ben alvast heel tevreden met deze zege.”

Die levert Lotto-Soudal belangrijke punten op voor het behoud in de WorldTour. “Aan goede resultaten hangen nu eenmaal punten vast. Maar wij koersen niet om punten te sprokkelen, wel om mooie prestaties neer te zetten.”