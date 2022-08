Campenaerts en De Lie volgen hun ploeg: liever de WorldTour dan het WK

Victor Campenaerts mag niet naar het WK als meesterhelper. Arnaud De Lie zal geen gooi kunnen doen naar de titel bij de beloften. Bij Lotto-Soudal doen ze het af als een non-issue want er is nooit een officiële vraag geweest vanuit de bond over wie beschikbaar zou zijn, klinkt het. Sven Vanthourenhout maakt pas op 30 augustus zijn selectie bekend. Maar de bondscoach hoeft geen moeite te doen: de keuze van Lotto-Soudal staat vast.

“Natuurlijk zou ik graag meegaan naar het WK, maar België kent een weelde aan goede coureurs”, zegt Campenaerts. “Er zijn veel renners die mijn plaats kunnen innemen in de WK-selectie, maar omgekeerd zijn er weinig coureurs die in mijn plaats punten kunnen pakken bij Lotto-Soudal.”

En dus toont Campenaerts begrip voor de keuze van zijn bazen. “Het is zo overlegd en de reden is duidelijk”, zegt hij. “Mocht het WK niet in Australië worden gereden, dan was er geen probleem. Maar nu ben je zo lang weg terwijl er in België allemaal mooie koersen zijn waar er naast punten ook mooie overwinningen te pakken zijn. We willen heel graag in de WorldTour blijven. Lukt dat, dan zitten we drie jaar op ons gemak.”

De Lie: “In het begin van het seizoen was dat belofte-WK een doel, maar ik wil in de WorldTour blijven. Ga ik naar Australië, dan mis ik vier koersen in eigen land.”

Dat de bondscoach een selectie rond hem wilde bouwen, doet De Lie niet van idee veranderen. “Er komen nog WK’s genoeg. De ploeg heeft mij nu nodig.”

Gisteren bewees hij alweer hoe belangrijk hij is: winst in de Egmont Cycling Race in Zottegem, voor Arnaud Démare.