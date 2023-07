Campbell, de eerste zwarte vrouw in de Tour: ‘Ik hoop dat jongeren uit kleine wielerlanden motivatie uit mijn levenspad halen’

In een woning in Hardbargain, op de eilandengroep Trinidad en Tobago, stond tien jaar geleden de televisie in juli steevast afgesteld op de Tour de France. Akil Campbell zette de wekker voor duels van Chris Froome en Nairo Quintana, maar nog meer voor Mark Cavendish, Marcel Kittel en Peter Sagan. Sprinters, net zoals hij ooit wilde worden. Niemand in huis moest het wagen de afstandsbediening aan te raken of de meest comfortabele plek op de bank te bezetten als hij naar het toilet ging. Dan kookte de puberjongen van woede. Geen seconde wilde hij missen van de etappes in Frankrijk.

Wanneer Akil deze week de televisie aanzet, ziet hij zijn zus Teniel Campbell (25) koersen. Zijn één jaar jongere zusje, naar wie hij tien jaar geleden snauwde dat ze van de afstandsbediening af moest blijven en zij mocht al helemaal niet op zijn vaste plek zitten. De wielrenster uit het Caribische gebied is niet alleen de eerste zwarte vrouw die actief is op hoogste niveau, ze is ook de eerste zwarte vrouw in de Tour de France Femmes. Om die reden krijgt ze in startplaatsen als Cahors en Rodez bijna net zoveel aanvragen voor interviews als Demi Vollering en Annemiek van Vleuten.

Fan van Vos en Bolt

Voor de start van de vijfde rit, waarin ze uiteindelijk als zeventigste over de streep gaat, vertelt Campbell dat ze ooit hoopt op een andere manier op te vallen. Niet vanwege haar huidskleur of haar lengte; de wielrenster van Jayco-AlUla rijdt met haar 1,85 meter op de grootste fiets van het peloton. “Ik hoop vooral dat jongeren uit kleine wielerlanden, waar dan ook ter wereld, motivatie uit mijn levenspad halen”, zegt Campbell. Een hippe zonnebril beschermt haar ogen tegen de felle zon. “Daar worden talenten niet opgemerkt, aan hun lot overgelaten. Ik hoop dat ik ze kan laten geloven in hun dromen.”

Campbell noemt de Nederlandse Marianne Vos als haar grootste idool, maar zelf wil ze dezelfde status als Usain Bolt krijgen. Wat de Jamaicaanse sprinter voor de atletiek betekent, wil zij voor het Caribische wegwielrennen zijn. Op Trinidad en Tobago zijn voetbal en atletiek populair. Als ze al fietsen is dat op de baan. De atleten houden van het korte werk. Campbell hoopt dat haar entree in het wegpeloton ooit navolging krijgt. “Mijn landgenoten denken dat onze sport saai is, maar dat zien ze fout.”

In het begin van de etappe naar Mauriac rijdt Campbell op de voorste rij van het peloton. Beeld Photo News

Als kind ontsnapte de Trinidadiaanse met haar broer aan de aandacht van haar moeder, die in haar jonge jaren met dezelfde lange benen als haar dochter een verdienstelijk verspringster en netbalster was. De twee slopen naar de naastgelegen wielerbaan en wisten na een blik op de piste dat wielrennen hun toekomst was. Niemand begreep haar wielerdroom. Campbell, die de afgelopen jaren al een WK en op de Olympische Spelen reed, zette daar toewijding, opofferingen en nederigheid tegenover.

“Bij elke tegenslag hield ik het doel voor ogen: prof worden.” De telg uit een sportieve familie trainde, zo hard als ze kon. “Twee factoren hebben bijgedragen aan mijn kwaliteiten. Thuis lijkt het op Vlaanderen, een landschap met korte en steile klimmetjes. Ook lopen er veel honden rond. Daardoor leerde ik hard en krachtig aan te zetten op de fiets.”

Talentencentrum UCI

Door die ontwikkelde explosiviteit in haar benen won ze verschillende Trinidadaanse en pan-Amerikaanse kampioenschappen, in de tijdrit en op de weg. Haar resultaten vielen op in Zwitserland, waarna ze naar het talentencentrum van wereldwielerbond UCI werd gehaald. Later verhuisde Campbell naar het Spaanse Girona.

Met aansprekende uitslagen in West-Europese wedstrijden leek de carrière van de nummer 111 in het algemene Tour-klassement crescendo te gaan, tot ze in oktober vorig jaar een pees in haar knie scheurde. Campbell moest in de wintermaanden opnieuw leren haar been op te tillen, te wandelen en te trappen. Haar coördinatie op de fiets was ze volledig kwijt. “Ik moet huilen als ik aan het afgelopen jaar denk. Al mijn leven lang kon ik nergens de weg naar de top afsnijden. Ik moest van vooraf aan beginnen.”

In Hardbargain heeft onbegrip plaatsgemaakt voor waardering. Broer Akdil hoeft de afstandsbediening niet meer met zijn leven te bewaken. De hele familie zet de wekker voor de grote trots van het land: Teniel Campbell.