Caleb Ewan, de sprinter die vooral goed klimt

De klassiekers heeft hij gemist en de Giro was niet goed. In de Tour móét het raak zijn voor Caleb Ewan. Zijn ploeg Lotto-Soudal verwacht hem over vier weken in topvorm aan de start.

Anders dan verwacht rijdt Caleb Ewan (27) over anderhalve week niet de Ronde van België. In plaats daarvan gaat hij op hoogtestage. Trainen met het oog op de Ronde van Frankrijk. Opmerkelijk, want je zou denken dat Lotto-Soudal zijn topsprinter nu zo veel mogelijk laat koersen in de jacht op UCI-punten – de ploeg dreigt uit de WorldTour te vallen.

“Die afweging hebben we zelfs niet gemaakt”, zegt ploegleider Allan Davis. “Wij willen straks de beste Ewan in de Tour en dan is een hoogtestage de beste voorbereiding. Deze beslissing is genomen in samenspraak met de renner en zijn coach.”

Geen achterstand

Misschien moeten we het anders zien: in de Tour zijn óók een pak punten te verdienen, en die moeten vooral van Ewan komen. In de Baloise Belgium Tour kun je dat proberen met de twintigjarige Arnaud De Lie, maar voor drie weken Frankrijk is hij niet klaar. Scoren in de Tour kan een groot verschil maken.

Is het een teken aan de wand dat Ewan eerst nog een hoogtestage doet? Twijfelt de ploeg aan de conditionele paraatheid van zijn sprinter na de teleurstellende Giro? “We maken ons geen zorgen, neen”, zegt Davis met klem. Volgens hem heeft Ewan geen trainingsachterstand of fysiek probleem. We moeten die extra stage zien als een vorm van perfectionisme.

“Ewan wil top zijn in de Tour. Ja, vorig jaar heeft hij wel de Ronde van België gereden, dat is waar. Maar je kunt niet zomaar kopiëren. Ewan is geen 23 meer, hij weet vandaag perfect wat hij nodig heeft. Hij wordt steeds sterker in het klimmen. Die hoogtestage gaat hem daar straks opnieuw bij helpen.”

Valpartijen en ziekte

Na twee mislukte grote rondes, de Tour van vorig jaar en de Giro van vorige maand, heeft Ewan iets recht te zetten. Niet vergeten dat hij in het voorjaar ook al Milaan-Sanremo en een paar Vlaamse klassiekers miste door ziekte. Ewan heeft dit seizoen vijf keer gewonnen: een rit in Saudi-Arabië en de Tour des Alpes Maritimes et du Var, een etappe in Tirreno-Adriatico en twee in de Ronde van Turkije. Dat is te weinig voor een man met zijn status en contract. De Tour is zijn kans om zijn seizoen te redden.

Zelf wil hij ook revanche. Het verhaal van zijn laatste twee grote rondes is niet mooi: hij ging telkens pijnlijk onderuit in de eerste sprint. Vorige zomer verdween hij op dag drie uit de Tour met een viervoudige sleutelbeenbreuk. De Giro van dit jaar was amper beter. Hij viel al in de eerste rit. Hij kon de volgende dag wel weer starten, maar zijn Giro bracht niet wat ervan werd verwacht. Op dag twaalf stapte hij eruit, zonder ritoverwinning.

“Het was een moeilijk verhaal”, zegt Davis. “Die val heeft veel verpest. Ewan had wat blutsen en builen, en dat ene procentje dat hij daardoor minder was maakte een groot verschil. Zonder die val had hij een rit gewonnen. Zeker weten.”

Oplapwerk

Er was een beetje oplapwerk nodig na de Giro, maar niet al te veel. Davis: “Mentaal was dat niet plezant. Zeker niet na wat hij vorig jaar had meegemaakt in de Tour. Ik ben zelf sprinter geweest, ik weet hoe die mannen denken: als ze niet winnen is het niet goed. Maar Ewan heeft de pagina snel omgeslagen. Vandaag kijkt hij enkel vooruit.”

Alleen de ontgoocheling van de gemiste kans is blijven hangen. “Het is zeer jammer wat er is gebeurd, want conditioneel was Ewan prima in orde. Als je de enige sprinter bent die bergop meekan met Mathieu van der Poel en Biniam Girmay, dan ben je er klaar voor.”

De Australische ploegleider heeft een huizenhoog vertrouwen in zijn landgenoot: Ewan zal klaar zijn voor de Tour. “Meer dan ooit geloof ik in hem. Waarom? Omdat hij een geweldige winnaarsmentaliteit heeft. Hij is heel gemotiveerd voor de Tour. En omdat hij nooit zo sterk was. Ik zei het al: hij klimt steeds beter en hij is as fast as ever.”