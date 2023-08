Buurtbewoners mogen vernieuwd stadionplan van Club Brugge inkijken: komt het er deze keer echt van?

Buurtbewoners konden de vernieuwde stadionplannen van Club Brugge dinsdagavond gaan inkijken. De grootste euvels lijken weggewerkt, met dank aan creatieve aanpassingen van het plan en wat politieke goodwill. Maar zal dat ook volstaan?

Zestien. Het aantal buurtbewoners dat zich vorig jaar verzet had tegen een nieuw stadion voor Club Brugge op de Olympiasite was beperkt. Maar de zestien haalden hun slag wel thuis. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de omgevingsvergunning die Vlaanderen had uitgereikt. Blauw-zwart moest opnieuw naar de tekentafel. Het koos ervoor om de geschrapte vergunning niet aan te passen, maar om een helemaal nieuwe aanvraag in te dienen.

De club kon op die manier beschikken over recentere gegevens over geluids-, mobiliteits- en lichtnormen. De informatie in het vorige dossier dateerde van 2018. Nu zal Club Brugge beschikken over cijfers uit 2020 - de meest recent beschikbare. Alle voorgaande statistieken zijn de voorbije twee jaar positief geëvolueerd in vergelijking met twee jaar eerder. Wat het dossier van Club Brugge alleen maar sterker maakt.

2,2 fans per auto

Zo heeft Club zijn vorige berekeningen over de mobiliteit aangepast naar de berekeningen van de expert die de buurtbewoners hadden ingeroepen. Club beweerde dat per auto gemiddeld 2,8 fans naar het stadion zouden komen, volgens de expert was dat 2,2. Volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen had de club de cijfers van de tegenpartij onvoldoende met argumenten betwist. In de nieuwe aanvraag gebruikt Club Brugge dat richtcijfer van 2,2 om te voorkomen dat het opnieuw een struikelblok zou vormen.

Een vleugje inventiviteit moet Club een betere basis bieden om de omgevingsvergunning te halen. Maar het had ook nood aan medewerking van het stadsbestuur. In de lokale verordening van de stad Brugge stond dat grote evenementen een parking op ‘eigen terrein’ moesten realiseren. Concreet wilde dat zeggen dat op het grondgebied van het nieuwe stadion voor 40.000 supporters ook 17.000 parkeerplaatsen moesten zijn voorzien. Dat was niet het geval - en is ook simpelweg onhaalbaar vlak bij de woonzone die aan Jan Breydel ligt.

Beeld club brugge

Shuttleparkings

Het stadsbestuur heeft daarom de lokale verordening unaniem aangepast. Onder impuls van schepen van Sport en Urbanisatie Franky Demon (cd&v) werden de vier woorden ‘parkeren op eigen terrein’ geschrapt. Dat biedt Club Brugge de ruimte om te werken met shuttleparkings. In de nieuwe plannen is er sprake van tien randparkings. CNH in Zedelgem, O’Forty in Oostkamp, Bombardier, de Vaartdijkstraat, ’t Zand, het station, AZ Sint-Jan, het Waggelwater, de Koestraat en B-Park. In totaal zijn er meer dan 7.000 parkeerplaatsen op afstand voorzien. Supporters zouden met shuttlebussen naar het stadion gebracht kunnen worden.

De grootste breekpunten van het vorige stadionplan lijken daarmee gelijmd. Binnen de ploeg valt te horen dat ze vertrouwen hebben dat ze in december de vergunning binnenhalen. Daarna kan er - alweer - tijdens 45 dagen beroep worden aangetekend door onder meer buurtbewoners.

Club Brugge nodigde daarom zo’n 6.000 omwonenden uit om de plannen in te kijken. Zo’n 270 - nog geen vijf procent - tekenden daarvoor present. De algemene teneur was voorzichtig positief. Al is de kans zeer groot dat (een deel van) de zestien buurtbewoners die vorig jaar geprotesteerd hadden tegen het stadion opnieuw zo’n vergunning zouden aanvechten. In dat geval zou het anderhalf jaar duren voor de omgevingsvergunning definitief groen licht zou kunnen krijgen. Is dat het geval, dan kan Club beginnen bouwen. Die werken zouden ook zo’n anderhalf jaar duren. Dus ook in het meest gunstige scenario voor blauw-zwart duurt het nog zeker drie seizoenen voor het in een nieuwe tempel kan voetballen.

Beeld Benny Proot