Burnley droomt van Europees voetbal met Kompany: ‘Wij geloven wel in die ‘trust the process’’

Operatie Verjonging is ingezet bij Burnley FC. Coach Vincent Kompany markeert een nieuw begin, volgens voorzitter Alan Pace, en krijgt daarvoor inspraak, tijd en veel vertrouwen.

“De East Lancashire-derby? Daar had ik voordien nooit van gehoord. Maar er is me gegarandeerd dat ik dit jaar wel zal merken wat ze bedoelen.”

Alan Pace heeft een verleden op Wall Street. Met andere woorden: hij weet waar te investeren. Anderhalf jaar geleden nam hij de touwtjes in handen bij Burnley FC. Zijn grootste verwezenlijking? De aanstelling van Vincent Kompany als coach.

Fans in de lokale pubs zeggen dat ze liever de twee derby’s tegen Blackburn Rovers winnen dan te promoveren. Mee eens?

Pace: “Zeggen ze dat? Dat maakt het wel een pak makkelijker voor ons. Nee, we zouden liefst snel weer promoveren. Hopelijk lukt dat met de hulp van Kompany.”

Hoe zijn jullie bij Vincent Kompany terechtgekomen?

“We waren onder de indruk van wat hij bij Anderlecht heeft gedaan. Hoe hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van jonge spelers en de club toch wat heeft hervormd na een mindere periode. Vooral in onze jeugdwerking willen we stappen voorwaarts zetten, en Kompany heeft daar ervaring in. Het is heel interessant om te zien hoe spelers reageren wanneer hij met hen spreekt. Ze voelen zich meer aangetrokken tot hem dan tot andere managers die we op het oog hadden.

“Kijk, we hadden ook voor een andere manager kunnen kiezen, een die ons misschien op korte termijn weer naar de Premier League kon brengen. Maar wij houden vast aan onze langetermijnvisie en daar past een jonge coach als Kompany gewoon beter in.”

Voorzitter Alan Pace: “We waren onder de indruk van wat Kompany bij Anderlecht heeft gedaan.” Beeld Photo News / Nigel Dickinson / Polaris

Heeft het meegespeeld dat hij, met al zijn connecties bij onder meer Manchester City, spelers kan overtuigen om naar Burnley te komen?

“Absoluut. Wanneer hij met andere clubs praat stellen ze zich makkelijker voor hem open. Omdat ze weten wie hij is, maar vooral omdat ze weten hoe hij werkt. Hij wil het beste uit de spelers en de club halen. Wij willen dat spelers hier slagen én dat de club succesvol is. Als beide partijen er dan beter van worden als Kompany hen kan overtuigen, waarom niet?”

Welke indruk heeft hij tot dusver op u gemaakt als persoon?

“Fantastisch. Hij is uitzonderlijk intelligent, zowel emotioneel als rationeel. Hij kan zich goed uitdrukken en tegelijkertijd toch luisteren naar wat jij te zeggen hebt. We hadden ook over heel wat zaken dezelfde visie. Ik ga niet liegen: je kunt niet anders dan onder de indruk zijn van iemand van zo’n kaliber. En toch voelde het alsof ik gewoon een colaatje ging drinken met een vriend. Zijn doelen en ambities liggen perfect in lijn met die van onze club.”

Welke kant wil hij op met het voetbal van Burnley?

“Attractief voetbal, met meer balbezit dan we hier gewoon zijn. Kompany staat voor voetbal met hoge intensiteit en een zekere jeugdigheid, risico’s durven nemen dus. Aan de andere kant focust hij op de ontwikkeling van spelers. Ik was zeer onder de indruk over hoe hij elke wedstrijd heeft voorbereid. Voor elke match bedacht hij een heel andere strategie en stoomde hij een team klaar. Dat hij in staat is zo te denken vind ik uniek.”

Het voetbal dat Kompany bij Anderlecht wilde brengen, was gebaseerd op dat van Manchester City onder Pep Guardiola. Is dat mogelijk bij een club als Burnley?

“Je gaat me niet horen zeggen dat wij ooit City achterna kunnen. We hebben nu eenmaal niet de spelers daarvoor. Qua stijl lijkt het me wel mogelijk, maar dan wordt het eerder een Kompany-versie dan een kopie van Guardiola. Ik vind dat je moet vertrekken van de spelers die er zijn en daarmee een systeem moet uitdokteren. Uitgaan van een opstelling en daarvoor de beste spelers zoeken, dat is in mijn ogen niet de gezonde aanpak.”

Bij Anderlecht kreeg hij veel inspraak op verschillende vlakken. Krijgt hij hier diezelfde vrijheid?

“Ja. In elk aspect. We hebben hem gevraagd onze club te helpen. Als er iemand aan de spelersgroep kan overbrengen wat het betekent om voor zo’n club te spelen, dan is hij het. Dat gaat verder dan alleen wat op het veld gebeurt, dus is het logisch dat hij ook daar zijn stem in heeft.”

Er ligt de komende weken wel veel werk op de plank, met al die vertrekkers.

“Klopt. Er is veel gaande. We hadden de oudste gemiddelde leeftijd in de Premier League vorig jaar, ouder dan dertig jaar. Kompany had met Anderlecht een van de jongste ploegen, wat ik dus een heel interessante samensmelting vind. Maar het klopt dat er veel werk is, er blijven amper elf spelers over. Dat laat veel ruimte en kansen voor de coach. We hebben hem een budget gegeven en daar is hij mee aan de slag gegaan.”

Wat is de ambitie komend seizoen?

“We willen graag terug naar de Premier League, liefst volgend jaar. In principe maken we veel kans, gezien het spelersmateriaal en de ervaring die de meesten hebben in de Premier League. Maar als dat een jaartje langer duurt, is dat niet het einde van de wereld. Het is niet makkelijk, hé.”

Ligt de lat voor Kompany hoger dan voor andere jonge coaches?

“Dat denk ik wel, maar ik hoop dat het daarom niet gepaard gaat met onrealistische verwachtingen. Het is niet volledig ‘zijn’ team. Hij heeft geen ongelimiteerd budget. Hij krijgt niet alles waar hij van droomt. Het is normaal dat de verwachtingen hoog liggen, maar ik hoop dat de mensen hem tijd gunnen. Laten we even afwachten hoe hij zich ontwikkelt als coach.”

Het shirt van Kompany hangt al in de fanshop. Beeld Photo News

Bij Anderlecht haalde hij misschien niet de resultaten waarop hij bij zijn terugkeer had gehoopt. De uitspraak ‘trust the process’, kent u die?

“Wat hij in die twee jaar als T1 heeft neergezet bij Anderlecht vind ik toch vrij indrukwekkend. Hij verdient daar meer krediet voor. Ik geloof wel in die ‘trust the process’. Ik denk dat ons proces zelfs nog langer zal duren. Ons doel is Europees voetbal en dat zal wellicht geen twee maar vier of vijf jaar duren. Misschien zelfs langer. Zo lang Kompany hier wil zijn, gaan we daar samen aan werken.”

Is er dan een langetermijnplan uitgetekend met Kompany als coach?

(met trotse glimlach) “Ja, dat is er zeker.”

Welke richting gaat dat uit?

“Dat is nu nog niet aan de orde. Hij zal onder een microscoop staan, want hij had ook voor een grotere club in Frankrijk, Duitsland of zelfs Engeland kunnen kiezen. Waarom dan Burnley? Ons proces, en de manier waarop hij daar een invloed kan hebben, ging hij nergens anders vinden.”

Het maakt wel dat de ogen van voetbalminnend Europa nu plots op Burnley gericht staan.

“We moeten mee met onze tijd, dat is normaal. Vorig jaar haalden we Maxwel Cornet binnen, maar niemand in de hele club sprak Frans. Dat is toch absurd? We hadden gelukkig bij onze U23 een speler die Frans sprak en hielp bij de vertalingen.”

Nog iets waarbij Kompany van pas kan komen.

(lacht) “Het opent een hele nieuwe wereld. ‘Vince’ spreekt vier talen, hij brengt coaches met zich mee die ook andere talen spreken. We hebben de switch gemaakt van ‘wat wordt er van Burnley verwacht’ naar ‘wat is er bij Burnley mogelijk’. Hij is de eerste niet-Britse coach in de geschiedenis van Burnley. Hopelijk wordt dit een nieuw begin, de verandering die hier nodig was.”