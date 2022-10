‘Buitenaards wezen’ van 2,24 meter jaagt NBA nu al schrik aan

Voor het eerst speelde Victor Wembanyama onlangs op Amerikaanse bodem. In Las Vegas nam hij het met zijn club Boulogne tweemaal op tegen een team uit talentencompetitie G League. Zijn reputatie van grote belofte had de oversteek naar de VS al eerder gemaakt, maar na de twee partijen waarin hij respectievelijk 37 en 36 punten noteerde konden de Amerikanen hun enthousiasme nauwelijks meer bedwingen.

Wembanyama lijkt op een personage dat door fantasierijke gamers wordt gecreëerd in een computerspel: het lichaam van een gigantische center met de behendigheid van een spelverdeler. In de praktijk zou het niet moeten kunnen, maar de Fransman is met zijn 2,24 meter het levende bewijs dat het mogelijk is. NBA-kampioen Stephen Curry noemde hem een cheat code, een toetsencombinatie die computergames oneerlijk maakt.

In Las Vegas maakte Wembanyama indruk met dunks en blocks, zoals mannen van zijn lengte geregeld doen, maar ook dribbels en schoten die normaliter zijn weggelegd voor spelers van minstens een kop kleiner. In de NBA schieten centers al jarenlang driepunters, maar ‘Wemby’ doet het vanuit een dribbel of achteruit stappend. Hij kan zijn eigen schot creëren, zoals het heet. Zijn voetenwerk is nu al uitzonderlijk.

Lof van toppers

In de aanloop naar het nieuwe NBA-seizoen, dat deze nacht begint, lieten de sterren uit de basketbalcompetitie hun licht schijnen over Wembanyama. “Iemand als hij hebben we nog nooit gezien”, zei Giannis Antetokounmpo, de Griekse geweldenaar van Milwaukee Bucks. “Hij kan een van de beste basketballers ooit worden.”

De NBA heeft een probleem wanneer Wembanyama zijn debuut maakt, oordeelde Kevin Durant van Brooklyn Nets. En LeBron James, het gezicht van de competitie, noemde hem een talent dat maar eens in een generatie verschijnt. “Hij lijkt wel een buitenaards wezen”, zei James. “We hebben nog nooit iemand gezien die zo lang is en tegelijk zo soepel en elegant over de vloer beweegt.”

Wembanyama reageerde koeltjes op de loftuitingen. “Het is een eer, maar het verandert voor mij niks. Ik heb nog geen wedstrijd in de NBA gespeeld en moet gewoon gefocust blijven”, sprak hij in vloeiend Engels.

De Fransman combineert het lichaam van een gigantische center met de behendigheid van een spelverdeler. Beeld AFP

In de schijnwerpers van Las Vegas leek de Fransman, opgegroeid in een voorstad van Parijs, zich op zijn gemak te voelen. Volgens zijn coaches laat het supertalent zich niet snel gek maken. Hij geldt als een harde werker. Zijn vader was verspringer, zijn moeder was basketbalster en coach. Zij speelde een belangrijke rol bij het kneden van het supertalent.

Als jonge tiener speelde Wembanyama al op het hoogste niveau van Frankrijk. Daarvoor was hij voetbalkeeper. De afgelopen twee seizoenen, toen in dienst van ASVEL Basket uit Lyon, zat hij nog vaak op de bank, bij zijn nieuwe club Boulogne zal hij nog een jaar spelen voordat hij de overstap maakt naar de NBA. Wembanyama wilde nog even dicht bij zijn geboorteplaats Le Chesnay basketballen voor zijn leven voorgoed verandert.

Wembanyama wordt onder anderen bijgestaan door de coach van het Franse nationale team, een conditie- en krachttrainer en een diëtist. De tiener zal meer spieren moeten kweken, want alleen een kwetsbaar lichaam kan een glorieuze toekomst dwarsliggen. Spelers van zijn lengte kampen regelmatig met fysiek malheur.

Vrees voor ‘tanking’

Clubs uit de NBA zullen volgend jaar voor hem in de rij staan. Dit seizoen wordt gevreesd voor een race naar de bodem, want de slechtste teams hebben de eerste keus om Wembanyama te kunnen inlijven. Met hem als mogelijke beloning wordt het aantrekkelijker voor clubs om te verliezen. De praktijk die in de VS tanking wordt genoemd, is de grootste nachtmerrie voor NBA-baas Adam Silver. Het is vrijwel zeker dat Wembanyama volgend jaar als eerste geselecteerd zal worden bij de zogeheten draft van de NBA. Een zonnige toekomst lijkt dan bij voorbaat gegarandeerd.

Een anonieme bestuurder zei tegen ESPN dat Wembanyama een club eigenhandig een half miljard dollar in waarde kan laten stijgen. Scouts zien in hem het grootste talent sinds James, die in 2003 werd gekozen door Cleveland Cavaliers. Volgens Richard Jefferson, James’ voormalige ploeggenoot, zou de Fransman in een fictieve draft zelfs eerder worden gekozen dan de viervoudige kampioen. “Beangstigend”, noemde hij de kwaliteiten van Wembanyama.

In Frankrijk zijn die al een tijdje bekend. "Hij is uniek”, zei Nicolas Batum, speler van Los Angeles Clippers, tegen Yahoo Sports. Als mede-eigenaar van Wembanyamas oude club Lyon maakte hij de ontwikkeling van zijn landgenoot van dichtbij mee. “We gaan zo iemand als hij waarschijnlijk maar één keer meemaken.”

In 2024 zal Wembanyama naar verwachting de nationale basketbalploeg van Frankrijk aanvoeren tijdens de Olympische Spelen van Parijs. Het moet gek lopen, wil hij tegen die tijd niet ook in de VS een gevestigde naam zijn.