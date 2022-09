Brusselse clubs halen opgelucht adem na Europese avond

Union heeft meteen zijn visitekaartje afgegeven in de Europa League. De vicekampioen won met 0-1 bij Bundesliga-club Union Berlin. Senne Lynen maakte in het slot van de eerste helft het enige doelpunt van de partij.

In een gelijkopgaande openingsfase was de beste kans voor de thuisploeg. Een schot van Behrens ging via Kandouss rakelings naast. De bezoekers probeerden gevaar te creëren op de tegenaanval en dat lukte wonderwel vijf minuten voor rust. Boniface bediende na een knappe actie Lynen en die werkte in de rechterbenedenhoek af.

Na de pauze dreigde Behrens voor Union Berlin met een kopbal, maar Moris ging goed plat. Een kopstoot van Vanzeir zeilde over. Union bleef vrij makkelijk overeind in de Duitse hoofdstad. Een slotoffensief van de thuisploeg kwam er niet meer. Diep in de toegevoegde tijd kreeg de ingevallen Michel nog rood na een fikse overtreding op Teuma. Union vertrok met drie punten in de tas uit Duitsland.

“Er is maar één Union in Europa”, glunderde Dante Vanzeir na afloop.

In de andere wedstrijd in groep D won het Portugese Braga met 0-2 bij het Zweedse Malmö. Volgende week donderdag ontvangt Union in het stadion van OHL op de tweede speeldag Malmö.

Late strafschop

Anderlecht heeft dan weer zijn eerste wedstrijd in de poulefase van de Conference League gewonnen. Het versloeg het Deense Silkeborg na een lastige partij met 1-0. Fábio Silva, gehuurd van Wolverhampton, knalde negen minuten voor tijd vanaf de strafschopstip de eindstand op het bord.

De eerste helft van Anderlecht-Silkeborg werd een lange geeuw voor de supporters in het Lotto Park. Paars-wit kon niet overtuigen en de beste kansen waren nog voor de bezoekers. Pogingen van Brink en Tengstedt gingen voorlangs, Helenius trapte een gat in de lucht. In het slot van de eerste periode schoot Silva de enige Brusselse kans hoog over.

Na rust probeerde Anderlecht het tempo hoger te leggen. Ashimeru leverde na vijftig minuten het eerste schot tussen de palen af, Silva trapte even later naast. De ingevallen Verschaeren leek de Brusselaars op het uur na een fraaie actie op voorsprong te brengen, maar hij werd afgevlagd voor buitenspel.

Anderlecht had een gelukje nodig en dat kwam er negen minuten voor tijd. Scheidsrechter Vad wees naar de stip na handspel van Felix in de zestien. Silva zette zich achter de bal en ramde de 1-0 tegen de touwen. Silkeborg had geen antwoord meer en in de slotfase misten Amuzu en de zestienjarige Duranville nog mogelijkheden op een tweede treffer.

Volgende week donderdag trekt Anderlecht naar Boekarest voor een confrontatie met FCSB.