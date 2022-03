Brullen F1-motoren voor het laatst in Francorchamps?

Het is niet de eerste keer dat er een vraagteken staat bij de toekomst van de Belgische grote prijs. Uiteindelijk kwam het altijd wel goed. Maar deze keer is de kans groot dat Francorchamps echt van de formule 1-kalender tuimelt.

Vorig weekend begon in Bahrein het formule 1-seizoen. Naar goede gewoonte is er ook een manche in België, op het circuit van Francorchamps, in het laatste weekend van augustus. Het is niet uitgesloten dat de F1-machines voor het laatst naar ons land komen.

In een vorig leven onderhandelden de organisatoren met Bernie Ecclestone, die over zowat alles besliste. Het was een publiek geheim dat hij Francorchamps genegen was en een uitstekende relatie had met de stuurlui van Spa Grand Prix, een naamloze vennootschap die afhangt van het Waalse Gewest. Vandaag moeten ze onderhandelen met Liberty Media, de Amerikaanse groep die de commerciële rechten van de formule 1 van Ecclestone kocht en dus eigenaar van de sport is. En die Amerikanen hebben toch wel een heel andere strategie dan Ecclestone.

Met aanwezigheid op sociale platformen, een samenwerking met Netflix en een veel hoger showbizzgehalte stuwden ze de populariteit van de formule 1 naar ongekende hoogten, niet alleen in Europa maar wereldwijd. Natuurlijk willen ze dat maximaal zien renderen. Zo pakt de saus na vijftig jaar voor het eerst echt in Amerika, mede dankzij Drive to Survive, de docuserie op Netflix. Vorig jaar kreeg Austin de grootste opkomst van het seizoen. Vanaf dit jaar komt er een tweede grand prix in de States, in Miami. En eerstdaags krijgen we het nieuws dat er vanaf 2023 ook gereden wordt in Las Vegas.

Een andere belangrijke markt is China. Naast Shanghai, dat in 2023 terugkeert als covid niet dwarsligt, wil de formule 1 zo snel mogelijk een tweede Chinese race. Voorts is Qatar al ingepland voor 2023, naast Bahrein en Abu Dhabi een derde race in het rijke Midden-Oosten. Tot slot is er nog een continent waar de formule 1 niet komt, en daar willen de bazen van het circus nu snel werk van maken. Ze werken aan een GP in Zuid-Afrika.

Startgeld

Dit seizoen zijn er 23 races voorzien. Rusland is om de welbekende reden afgevallen, maar wordt zeker vervangen. Neem daar de bovenvermelde plannen bij en we zitten aan 27 races in de toekomst. Alleen hebben de teams in de zogenaamde Concorde-akkoorden (het huwelijkscontract tussen alle betrokken partijen) bedongen dat er maximaal 24 en volgens andere bronnen 25 grote prijzen op de kalender kunnen.

“We kunnen makkelijk naar 24 races en het potentieel is er voor dertig”, zei CEO Stefano Domenicali van de F1-groep eerder deze week. En vooral: “We moeten een evenwicht vinden tussen nieuwe landen en landen die al eeuwen op de kalender staan. Van die laatste zullen sommigen dus van de kalender verdwijnen.”

Niet onbelangrijk: al die nieuwkomers betalen veel meer startgeld (soms een veelvoud) dan Francorchamps, dat volgens sommige bronnen minder dan 20 miljoen euro betaalt. Natuurlijk speelt dat mee.

Met ‘sommigen’ bedoelt Domenicali twee of drie races. Een blik op de kalender leert snel welke landen moeten uitkijken. Het contract van Frankrijk, België, Mexico en Monaco loopt eind 2022 af en is nog niet vernieuwd. Monaco op de schop is uitgesloten. Historische race, jaarlijks bad in mythe en glamour. Mexico ligt op het Amerikaanse continent. Resten, jawel, Frankrijk en België.

In Bahrein klonk het dat de Fransen al zwaar aan het lobbyen zijn en “als het niet anders kan” voorstellen om een beurtrol met België te krijgen. Achter de schermen zijn de Belgische organisatoren er echter behoorlijk gerust in, zij zijn nog niet in actie geschoten.

Waar of niet, gisteren ventileerde Vanessa Maes van Spa Grand Prix een groot vertrouwen in de toekomst. “Ik denk dat Francorchamps goed zit. We staan sinds 1950 op de kalender, we hebben net voor 50 miljoen euro geïnvesteerd in de modernisering en aanpassing van het circuit, zoals de formule 1 wilde, en vanaf 2030 zullen we koolstofneutraal zijn. Dat past in de toekomstvisie van de F1.” (JB)