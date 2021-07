Brugs goudhaantje De Ketelaere: ‘Centraal heb je meer aan mij dan op de flank’

Het Belgische voetbalseizoen begint vanavond met de supercup tussen kampioen Club Brugge en bekerwinnaar Racing Genk. Charles De Ketelaere hoopt zijn statistieken op te krikken. ‘Ik moet vaker naar doel trappen.’

Zijn eerste echte vakantie in drie jaar heeft hem deugd gedaan. “Vorige zomer kon het niet door corona. En daarvoor begon de voorbereiding de dag na mijn laatste examen”, glimlacht Charles De Ketelaere (20) na een weekje Sardinië met ploegmaats Thomas Van den Keybus en Senne Lammens én enkele dagen Ibiza met zijn vriendin Jozefien. “Onze eerste reis samen, leuk.”

Is vakantie ook effectief vakantie voor jou? Eden Hazard kwam twee jaar geleden met vijf kilo overgewicht toe bij Real.

De Ketelaere: “Ik mag eten wat ik wil, ik kom niet bij. Ik eet gezond, maar tijdens het seizoen eens pizza of frietjes kan. Omdat ik nog met Jong België in Kazachstan had gespeeld, mocht ik chillen op vakantie. We hebben wel eens gezwommen naar een rots in de zee, die vijfhonderd meter van het strand lag, maar voorts had ik geen zin om dingen te regelen zoals een boot boeken. Ik wilde opstaan wanneer ik wou. Ons leven wordt zo al genoeg bepaald. Als voetballer moet je zo laat op de club zijn, op dat uur ontbijten, en zo verder.”

Heb je het EK een beetje gevolgd?

“Natuurlijk. (grijnst) In de bar van het hotel. Tegen Portugal zat ik in het vliegtuig terug naar huis. Toen we geland waren, riepen ze af dat het 1-0 was. Ik heb nog de laatste twintig minuten kunnen zien op mijn gsm. Spannend! Echt, ik had meer stress dan voor mijn eigen wedstrijden. Naar die kwartfinale tegen Italië kon ik zelfs moeilijk kijken, ik wou zo graag dat België ging winnen. Vroeger had ik dat ook toen Club speelde. Ik heb gevloekt, ja, toen ze uitgeschakeld waren.”

In de vele analyses viel nu en dan jouw naam, zeker na die ongelukkige invalbeurt van Nacer Chadli. Sommige waarnemers vinden dat de bondscoach jou had moeten meenemen.

“Dat heb ik meegekregen. Maar stel dat ik deel had uitgemaakt van die 26, wie zegt dat ik tegen Italië niet op de tribune ging moeten zitten?”

Youri Tielemans in duel met Charles De Ketelaere in Tubeke. "In maart wist ik eigenlijk al dat ik er op het EK niet ging bij zijn." Beeld Photo News

Zoals Hans Vanaken. De tweevoudige Gouden Schoen viel telkens naast de selectie en heeft amper één minuutje mogen spelen.

“Ik vond het jammer dat er zo werd gelachen met Hans. Ook al zal hij zich daar wellicht niet zoveel van hebben aangetrokken en komt er in het voetbal op alles commentaar. Je leert daarmee omgaan. Het moet wel zuur geweest zijn om soms als enige in de tribune te moeten zitten. Nu, anderen hebben dan misschien constant op de bank gezeten, er zijn er nog die amper mochten spelen.”

Als je Jérémy Doku indruk zag maken tegen Italië, dacht je dan niet: ik had daar ook kunnen staan?

“Ik had er zeker willen bij zijn. Ik zeg niet dat ik tegen Italië in de basis zou hebben gestaan, of zelfs had gespeeld, maar Doku bewees wel dat jonge spelers iets kunnen bijdragen. Tegelijk snap ik de keuze voor Chadli en het feit dat de bondscoach in zijn selectie voor het EK loyaal is geweest aan het verleden. Chadli heeft onder meer tegen Japan veel betekend voor België. Ach, in maart wist ik eigenlijk al dat ik er niet ging bij zijn, toen ik tijdens de laatste interlandperiode voor het EK drie keer in de tribune zat. Daarvoor boos zijn heeft geen zin. Ik moet nu gewoon hopen dat ik er de volgende keer weer bij ben, en dan is het aan mij om mijn kans te grijpen. Zoals Doku heeft gedaan.”

De bondscoach beloofde vorige week de concurrentiestrijd te openen en noemde meteen vier namen die op de deur kloppen: Doku, Vanheusden, Verschaeren en jij.

“Ik wil ook op die deur kloppen. Maar zoals de bondscoach eveneens zei: je moet je wel zien te bewijzen als je de kans krijgt. En blijken de anderen beter, dan zijn ze beter. Dan zal ik daar vrede mee nemen.”

Heb jij van de Final Four van de Nations League een doel gemaakt? Of van een selectie voor Qatar 2022?

“Mijn focus ligt op Club. Ik pin me niet vast op de Nations League of het WK. Het is mijn ambitie om erbij te zien, dat wel. Daarvoor moet ik het vooral hier goed doen.”

Hoe komt het dat de voorbereiding van Club zo stroef is verlopen?

“Omdat we meteen tegen goeie ploegen hebben gespeeld. Mijn eerste voorbereiding, die begon met een 9-1 tegen Heist. Nu oefenden we tegen Lokomotiv Zagreb, Zulte Waregem, Kortrijk… Het is niet dat je die ploegen in de competitie met 5-0 wegveegt, hé. Waarom zou het dan tijdens de voorbereiding wel zo zijn? Kijk, het belangrijkste in zo’n aanloop is dat je fit wordt. Al de rest moet je een beetje relativeren, want je weet niet hoe hard je tegenstander nog heeft getraind net voor die match. Pas in de competitie kun je conclusies trekken. Trouwens, vorig jaar was onze voorbereiding ook niet top.”

Waar mogen we dit seizoen de lat leggen voor jou?

“Ik begrijp dat de verwachtingen anders zullen zijn. In het begin vroeg ik me af: ga ik dit niveau aankunnen? Daarna: kan ik het verschil maken? Wel, nu is het bedoeling om dat constanter te doen, om zo veel mogelijk beslissend te zijn. Niet meer één match op de tien.”

Je statistieken moeten inderdaad beter. Je scoorde vorig seizoen amper drie keer in de competitie.

“Je mag dat zeggen, ik heb daar geen probleem mee. Ik zal zelf ook strenger zijn voor mijn eigen prestaties. Maar niet alles vertaalt zich in statistieken. Ik had vorig seizoen vijf assists meer kunnen hebben, als sommige acties niet waren afgekeurd voor nipt buitenspel. Ik heb wedstrijden gespeeld waarin mijn impact groot was en waarin ik veel creëerde, zonder een doelpunt of een assist achter mijn naam te hebben. Wat wel is: ik moet vaker in een scoringspositie komen of eens naar doel trappen. Daarover was ik vorig seizoen vaak boos op mezelf.”

De smaakmakers van Club, Hans Vanaken en Charles De Ketelaere, spelen het liefst allebei centraal. Beeld BELGA

Jij hebt na de titel vorig seizoen fijntjes laten weten dat je dit jaar liever centraal staat.

“Mijn impact daar is groter dan op de flank. Ik ben geen winger. Ik kan het wel – en als ik het moet doen, zal ik het doen – maar op die positie haal je niet het beste in mij naar boven. Centraal heb je meer aan mij dan op de flank. Terwijl dat voor Club toch ook het interessantste is? Is dat op de tien of als tweede spits, dat weet ik nog niet goed. Maar in mijn beste periodes stond ik centraal, zo ook in de Champions League.”

Hoe ziet jouw ideale formatie er dan uit? Want Vanaken, Vormer, Lang en Dost willen ook centraal spelen.

“Als ik centraal mag spelen, heb ik na de match het gevoel dat ik alles uit mezelf heb gehaald. Dat ik al mijn kwaliteiten heb kunnen benutten. Een van mijn talenten is dat ik goed de ruimtes vind, maar op de flank voel ik me geremd en heb ik geen voldaan gevoel. Ik heb het daar met de coach over gehad en hij zei me dat hij ermee aan de slag zou gaan.”

Heb jij intussen al een carrièreplan?

“Niet echt. Ik heb geen parcours uitgestippeld. Wel is het de bedoeling om het maximum uit mijn carrière te halen.”

AC Milan, Napoli, Atalanta… Je naam valt geregeld eens in Italië.

“Ik weet van die interesse, ja, via mijn makelaar. Mooie ploegen. (lachje) Bij zo’n eerste gerucht denk je: cool, waar ligt dat contract? Een beetje zoals op FIFA, als je carrièremodus speelt. Maar gaandeweg leer je daarmee omgaan en het ook te relativeren, want van alle geruchten rond Club Brugge klopt er één op de tien. Dus ja, we zien wel.”

Wat is voor jou belangrijk in die keuze?

“Vooral dat het sportief een goed verhaal is. Ik wil zeker zijn van de mogelijkheden om er te spelen en me er verder te ontwikkelen. Naar pakweg Chelsea gaan, waar je op voorhand weet dat je niet zult spelen en ze je gaan uitlenen, daar heb ik geen zin in. Dan liever naar bijvoorbeeld Atalanta, waar Castagne en zo al bewezen hebben dat je er kunt doorgroeien.”

Is dit jouw laatste jaar bij Club?

“Dat is niet hoe ik er nu over denk, maar het kan wel. Ik wil geen deuren sluiten.”

Zegt de jongen die na het behalen van de titel uit de bus sprong en tussen de fans ging vieren.

“Daar is veel kritiek op gekomen. Mijn mama kreeg berichten dat het een schande was. ‘Als het mijn zoon was geweest, hij zou nooit meer mogen voetballen.’ En mijn papa, die dokter is, een e-mail met: ‘Bij jou kom ik nooit meer.’ Ik snap de onvrede van die mensen. Het was niet slim van me en zulke dingen zijn niet bevorderlijk voor de gezondheid. Maar als je alle emotie uit het leven haalt, dan worden we robots. Zag je Milaan toen Inter kampioen was? En Rome toen Italië in een open bus met de beker door de stad reed?”

Welkom in de huidige wereld vol wijsvingertjes. Succes in de supercup.

“Dat die beker niet dezelfde waarde heeft als een titel of de Beker van België ligt deels aan de timing waarop die match wordt gespeeld. De fans zitten nog in vakantiemodus. Het helpt voor de perceptie ook niet dat die supercup vorig seizoen gewoon werd geschrapt. Soit, ik wil hem winnen.”

Club Brugge - Racing Genk om 20.45 uur op Eleven