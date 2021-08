Brugge loot Messi en zijn apostelen, maar verlaagt ambities niet

Hij komt. Messi, samen met zijn apostelen: Neymar, Mbappé, Ramos, Di María, Verratti en Donnarumma. Paris Saint-Germain is de finalist van 2020. Alsof dat niet volstaat, zakt dit najaar ook Pep Guardiola met zijn volgelingen af naar Jan Breydel. Zij zijn de finalisten van de laatste editie.

Club Brugge is in het walhalla van het wereldvoetbal terechtgekomen: groep A. Met twee ploegen die een marktwaarde hebben van maar liefst 1 miljard euro. “Wij zijn daar een achtste van”, beseft voorzitter Bart Verhaeghe.

Zijn avond in Istanbul was nochtans aangenaam begonnen. De delegatie van Club meerde aan het Halic Congress Center aan met een jacht. Verhaeghe had gehoopt op een gunstige loting. “Geef ons maar een Portugese ploeg. PSG hoeft niet meteen, daar hebben we al tegen gespeeld.”

Je zult het evenwel nooit anders zien. Club kreeg er ook nog RasenBallsport Leipzig erbij. “Succes”, knipoogde Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax, toen hij kort na de show de hand schudde van Verhaeghe.

“Met de nodige dosis geluk en heel veel wil gaan we misschien toch niet zo’n slecht figuur slaan”, sprak Verhaeghe. “Ik ben ervan overtuigd dat we de kracht hebben om te stunten. De goesting is er. Laten we dan ook niet flauw doen. We hebben vooraf onze ambities uitgesproken en je kunt ons niet kwalijk nemen dat we voluit geloven in ons kunnen.”

Sterkste kern

Ook CEO Vincent Mannaert, die in België was achtergebleven voor een druk slot van de mercato, weigerde de paraplu open te trekken. “Dit is het moment om boven onszelf uit te stijgen, voor de ogen van de hele wereld. Oké, we hebben de omstandigheden niet mee, maar dan moet je jezelf zien te overtreffen zoals Club in de jaren 70 heeft gedaan. We gaan dan ook nog steeds vol voor die overwintering in de Champions League.”

Gedaan met het aanbidden. “Ze zullen over ons moeten geraken”, aldus Mannaert, die beloofde dat Club straks over de sterkste kern van de laatste tien jaar zal beschikken.

Grootspraak? Maar wat is het alternatief? Nog voor de aftrap het shirtje van Messi vragen? Of De Bruyne laten kiezen op welke helft hij wil beginnen, ook al heeft hij de toss verloren?

“We zien wel waar het schip naartoe vaart”, besloot Verhaeghe. “Maar we zullen verdorie laten zien dat we in België goed kunnen voetballen.”